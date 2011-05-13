-BULANIK'TAKİ OLAYLARA 12 YIL HAPİS VAN (A.A) - 13.05.2011 - Muş'un Bulanık ilçesinde 15 Aralık 2009'da 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayları organize ettiği iddiasıyla tutuklanan 2 sanık hakkında, 12'şer yıl hapis cezası verildi. DTP'nin Anayasa Mahkemesi'nce kapatılmasını bahane eden grubun yaptığı 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan izinsiz gösteriyi organize ettiği iddiasıyla 2010 yılında gözaltına alınarak tutuklanan Adem Artıkboğa ile Ercan Kocamış hakkında, Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava tamamlandı. Davanın karar duruşmasında, 2 sanık hakkında, ''terör örgütü üyesi olma'' suçundan 12'şer yıl hapis cezası verildi. Cezanın gerekçeli kararında, sanık Artıkboğa'nın, 1997 yılında Ordu'nun Mesudiye ilçesinde polis memuru Gökhan Çavuşoğlu'nun şehit edilmesi, sanık Ercan Kocamış'ın ise 1999 yılında İstanbul'da belediye yolcu otobüsüne yönelik molotofkokteylli saldırıdan dolayı haklarında bulunan kesinleşmiş mahkumiyetleri nedeniyle cezanın üst sınırdan verildiği belirtildi. Dosya kapsamındaki tanık ifadeleri ve telefon kayıtlarının göz önünde bulundurulduğu ifade edilen gerekçeli kararda, sanıkların, terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olan KCK'nın Muş'ta oluşması için kente gönderildikleri ve sanıkların Muş'a gelişleriyle birlikte il merkezi ve ilçelerinde terör örgütü lehine yapılan yasa dışı gösterilerin arttığına dikkat çekildi. 15 Aralık 2009 tarihinde Bulanık'ta 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayların sanıklar Artıkboğa ile Kocamış tarafından organize edildiğine işaret edilen gerekçeli kararda, ''Sanıkların KCK yapılanması kapsamında Muş bölgesindeki gençleri kandırarak örgütün amaçları doğrultusunda kullandıkları, terör örgütü lehine yapılan eylemleri artırmıştır. Sanık Adem Artıkboğa, Bulanık olaylarında hayatını kaybeden 2 vatandaşın cenaze törenini terör örgütü propagandasına dönüştürmek için, Bitlis'in Tatvan ilçesinden katılımın olmasına yönelik telefon görüşmeleri yapmıştır'' denildi. Gerekçeli karada, sanık Artıkboğa'nın Muş Barosu seçimlerine KCK adına müdahalede bulunduğu, cezaevinde bulunan terör örgütü mensuplarına maddi yardım sağlamak amacıyla görüşmeler yaptığı, terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü iddiası ile yargılanan kişilerin davalarını takip ettiği belirtilerek, sanık Ercan Kocamış'ın da Bulanık ilçe merkezinde DTP binası içerisinde düzenlenen toplantıda 'divan' olarak tabir edilen konuşma kürsüsüne çıkarak Adem Artıkboğa ile KCK sözleşmesini okuduğu ve akabinde halk meclisini oluşturduğu kaydedildi. Muş'un Bulanık ilçesinde 15 Aralık 2009 tarihinde, DTP'nin kapatılmasını bahane eden bir grubun gösterisinde Kemal Ağcan ile Necmi Oral, ilçe esnaflarından Turan Bilen'in ateş açması sonucu hayatını kaybetmiş, 10 kişi de yaralanmıştı.