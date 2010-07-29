-BULANIK DAVASINDA TAHLİYE KARARI ANKARA (A.A) - 29.07.2010 - Muş'un Bulanık ilçesinde, DTP'nin kapatılmasının protesto edilmesi sırasında iki kişinin ölümüyle sonuçlanan olaylarla ilgili iki tutuklu sanığın tahliyesine karar verildi. Davanın güvenlik gerekçesiyle Ankara'ya gönderilmesinden sonraki ikinci celsesi, Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Mahkeme heyeti, dava dosyasına celse arasında ulaşan bilirkişi raporu ve sanıklara atılı suç vasfının değişme ihtimalini de göz önünde bulundurarak, tutuklu sanıklar Turan ve Metin Bilen kardeşlerin tahliyesine karar verdi.