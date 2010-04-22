'Bulanık davası nakledilsin' talebi

T24 - Muş'un Bulanık ilçesinde 15 Aralık 2009'daki olaylı gösteride ölen Necmi Oral ve Kemal Ağcan'ın ailelerinin avukatları, Samsun'da görülen davanın Muş Ağır Ceza Mahkemesi'ne en yakın Ağır Ceza Mahkemesi'ne, olmadığı takdirde Ankara ilindeki bir ağır ceza mahkemesine nakline karar verilmesini talep etti. Davanın geçtiğimiz hafta düzenlene duruşmasına katılan, kaptılan DTP lideri Ahmet Türk'e duruşmanın ardından yumruklu saldırı düzenlenmişti.





Samsun'da görülen davanın başka bir ile alınması için Muş Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulundu.





Avukat Abdulbaki Çelebi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Bulanık'ta geçen yıl aralık ayında çıkan olaylarda esnaf Turan Bilen'in ateş açması sonucu Kemal Ağcan ile Necmi Oral'ın ölümü, 10 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olayla ilgili davanın, Muş Cumhuriyet Başsavcılığının talebinin Yargıtay tarafından kabul edilmesi sonrasında, Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesine başlandığını hatırlattı.





Muş Cumhuriyet Başsavcılığına verdikleri dilekçede, davanın Samsun'dan başka bir ile alınmasını talep ettiklerini belirten Çelebi, şunları kaydetti:





''Samsun Ağır Ceza Mahkemesi'nde 12 Nisan 2010 tarihinde yapılan duruşmadan sonra yaşanan olaylar, davaya Samsun Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilmesi halinde halk arasında heyecan ve tansiyonun yükseleceği, lehte ve aleyhte tepkilere neden olabileceği, halkın bu dava nedeniyle ikiye bölünebileceği, toplumda kargaşa ve arbedeye sebep olabileceği kuvvetle muhtemeldir. Belirtilen gerekçelerle CMK 19/2 uyarınca Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde derdest olan 2010/57E nolu dava dosyasının doğal hakim olan Muş Ağır Ceza Mahkemesi'ne en yakın Ağır Ceza Mahkemesi'ne, olmadığı takdirde Ankara ilindeki bir ağır ceza mahkemesine nakline karar verilmesini istiyoruz.''







Ahmet Türk'e yumruk







Samsun'da görülen davanın geçen hafta gerçekleştirilen duruşmasına katılan, kapatılan DTP'nin lideri Ahmet Türk duruşma sonrası düzenlediği basın toplantısının ardından aracına doğru ilerlerken bir saldırgan tarafından yumruklu saldırıya maruz kalmıştı.





Olayın ardından Samsun İl Emniyet Müdürü merkeze alınmış, olayın yaşandığı sırada ABD'de Nükleer Güvenlik Zirvesi'nda bulunan Başbakan Tayyip Erdoğan, Ahmet Türk'ü arayıp geçmiş olsun dileklerini iletmişti.

