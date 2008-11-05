Bulak'tan ilginç değerlendirme!



Ligdeki teknik direktör değişikliklerini değerlendiren Konyaspor Teknik Direktörü Giray Bulak, "Türkiye'de bütün kulüplerde 5 yıl Türk teknik direktörlere görev verilse, bununla beraber yabancı kaleci getirilmese ve takımlarda 3 yabancı bulundurulsa, bu 5 yılda 100'e yakın oyuncumuz Avrupa'da oynar, 3-4 teknik direktörümüz de Avrupa'da takım çalıştırır" dedi.



Konyaspor, ligin 3. haftasında kendi evinde oynadığı Denizlispor maçında 1-1 beraber kalmış ve Teknik Direktör Raşit Çetiner ile yollarını ayırarak Giray Bulak ile anlaşmıştı. Giray Bulak yönetimindeki Konyaspor, ligin 5. haftasından itibaren oynadığı 5 lig maçında 3 mağlubiyet, 2 galibiyet alırken, oynanan 2 kupa maçında ise 1 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı.



Ligdeki takımların 9 haftada 10 teknik direktör değiştirmesini değerlendiren Konyaspor Teknik Direktörü Giray Bulak, Türkiye'deki takımlarda teknik direktörlerin daha kısa süre çalıştığını belirterek, "Teknik direktör değişimlerin sebebini ilk başta kendimizde aramamız lazım. Bana göre değişikliklerde teknik direktörler takımlarıyla iyi yerlere gidemiyorsa değişmeli. Her yerde uzun süre çalışılıyor, biz de neden bu süre kısa deniliyor. Ama çok yeterli seviyede çalışamadığınız zaman oradan çabuk ayrılıyorsunuz. Bunu kabullenmek lazım. Onun için o yeterliliği bulduğumuz zaman çabuk değişimler olmayacaktır. Bunun yanında Türkiye'de yönetimsel boşluklar var. Yöneticilerin çoğu üst seviyede profesyonel takımları yönetecek bilgi ve deneyime sahip değiller. Bu durum da çabuk teknik direktör değişikliğine sebep olabiliyor. Çok ciddi sözleşmelerin yapılmaması değişikliklere başka bir etken diye düşünüyorum" dedi.



Türk teknik direktörlerin ligde yaptığı çok önemli şeylerin olduğunu ifade eden Giray Bulak, "Şu anda Avrupa'nın gerisindeyiz. Avrupa'nın değişik bir tarzı var. Yönetmelikleri, disiplini, yönetiliş tarzı, kulüplerin profesyonel anlayış tarzı çok farklı. Dolayısıyla oralarda çalıştığınız zaman çok daha başarılı olunabiliyor. Avrupa'da önemli işler yapıp Türkiye'ye gelen hocalar da yarı profesyonel kulüplerde çalıştığı zaman bocalayacaktır. Şu anda da bunu yaşayan teknik direktörlerimiz var. Türkiye'de bütün kulüplerde 5 yıl Türk teknik direktörlere görev verilse, bununla beraber yabancı kaleci getirilmese ve takımlarda 3 yabancı bulundurulsa, bu 5 yılda 100'e yakın oyuncumuz Avrupa'da oynar, 3-4 teknik direktörümüz de Avrupa'da takım çalıştırır. Bunu samimiyetimle söylüyorum. Bu bir düşünce tarzı. Yapmak çok kolay bir iş değil ama güçlü insanların yapabilecek olduğu bir iştir" şeklinde konuştu.



Geçen hafta Ankara'da alınan Hacettepe galibiyetinin kendilerine ilaç olduğunu belirten teknik direktör Giray Bulak, "Bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Sonuçta onun öncesindeki maçta kendi sahamızda mağlubiyet almıştık. Bu aldığımız 3 puan gelecek adına deplasmanda oynayacağımız takımları da korkutacaktır. Bu hafta kendi sahamızda Gençlerbirliği ile karşılaşacağız. Onlarda da antrenör değişikliği oldu. Bu değişiklikler bizi bir parça sıkıntıya sokabilir. Ama biz bu durumu nasıl kendi lehimize çevirebiliriz bunun hesabını yapmamız gerekiyor. Kendi sahamızda bir parça daha tempolu ve agresif oynamamız gerekiyor. Daha kazanmaya yönelik bir oyun sergilemeliyiz. Ben bunu Büyükşehir Belediyespor maçında göremedim. 10 dakikada bu dediğim biraz oldu. Akabinde beraberliği yakaladık. Daha sonrasında tempo düştü ve rakip kazandı. Ligde kendi sahamızda 4 puan kazanmışız. Deplasmanda 9 puan aldık. Deplasmanda, ligde şampiyonluğa oynayan takımların ortalama puanlarıyla oynuyoruz. Bunu kendi sahamızda oynadığımız maçlara yansıtabilsek o zaman çok daha farklı bir durum ortaya çıkacak. Kendi sahamızda Ankaragücü'nü yendik, Denizlispor ile berabere kalındı, Büyükşehir Belediyespor ve Trabzonspor maçlarında yenildik. Onun için Gençlerbirliği maçını kazanarak iç saha ortalamamızı yukarıya çekmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.