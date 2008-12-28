Bükreş'te sosis bayramı

Romanya, Guiness rekorlar kitabına 393 metre
uzunluğundaki 150 kilogram ağırlığındaki sosisle girdi. Sosis daha
sonra pişirilerek halka dağıtıldı
Romanya’da 392 metre uzunluğunda sosis yapıldı. Realitatea
televizyonu, Piteşti bölgesinde bir şirkette çalışan 20 kadar kişinin
iki hafta boyunca 150 kilogram ağırlığındaki bu sosisi hazırlamak için
uğraştığını duyurdu.
Guinness Rekorlar Kitabı yetkilisinin rekoru tasdik etmesinin
ardından, dev sosis pişirilerek Bükreşlilere dağıtıldı.
Yerel medyaya
göre önceki "en büyük sosis rekoru", 200 metre uzunluğundaki sosisle
Polonya’ya ait bulunuyor. Romanya, geçen pazar 3 bin 939 "Noel Baba"
kostümlü kişinin yürüyüşüyle bu alanda rekor kırarken, şimdi de en ağır
pasta rekorunu kırmanın peşinde.