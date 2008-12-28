Bükreş'te sosis bayramı

Romanya, Guiness rekorlar kitabına 393 metre uzunluğundaki 150 kilogram ağırlığındaki sosisle girdi. Sosis daha sonra pişirilerek halka dağıtıldı



Romanya’da 392 metre uzunluğunda sosis yapıldı. Realitatea televizyonu, Piteşti bölgesinde bir şirkette çalışan 20 kadar kişinin iki hafta boyunca 150 kilogram ağırlığındaki bu sosisi hazırlamak için uğraştığını duyurdu.



Guinness Rekorlar Kitabı yetkilisinin rekoru tasdik etmesinin ardından, dev sosis pişirilerek Bükreşlilere dağıtıldı.



Yerel medyaya göre önceki "en büyük sosis rekoru", 200 metre uzunluğundaki sosisle Polonya’ya ait bulunuyor. Romanya, geçen pazar 3 bin 939 "Noel Baba" kostümlü kişinin yürüyüşüyle bu alanda rekor kırarken, şimdi de en ağır pasta rekorunu kırmanın peşinde.