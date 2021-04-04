Buket İlhan'ın şüpheli ölümüne ilişkin 3 kişi tutuklandı

Konya'da kaybolduktan bir gün sonra boş bir arazide silahla vurulmuş halde bulunan 20 yaşındaki Bahriye Buket İlhan'ın ölümüyle ilgili erkek arkadaşının da aralarında olduğu 3 kişi tutuklandı.

1 Nisan perşembe günü saat 03.30 sıralarında, Konya'nın Ereğli ilçesi Hortu Mahallesi Mezarlığı yakınında meydana gelen olayda, ailesinin kayıp başvurusu yaptığı 20 yaşındaki Buket İlhan’ın naaşı yol kenarındaki boş arazide bulundu.

Şüpheli ölüme ilişkin olarak gözaltına alınan ve erkek arkadaşı olduğu belirtilen Batuhan Başaran ile olayın ardından yardım istediği arkadaşı Serkan Şimşek ve onun babası Abdullah Şimşek, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. (DHA)