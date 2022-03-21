Buket Aydın: Sorduğum sorularda yılların birikimi var

Haber Global ekranlarında yeni bir programla seyirciyle buluşan Buket Aydın, “Seyirciyle kurduğum bağın sebebi, bence, kesinlikle doğal olmam. 16 sene sıcak, son dakika haberlerini izleyicilere ulaştırdım. 2 sene haber merkezi yöneticiliği yaptım. Barış Pınarı ve Zeytin Dalı Harekatlarını yerinden takip ettim. İzleyicilere haber vermek benim için nefes almak kadar kıymetli oldu. Bunca yıl ekranda olunca insanlar bana alıştılar. Şimdi Haber Global’de ekrana gelen “Yüz Yüze” programında, sorduğum soruların arkasında da yılların birikimi var. Herkese eşit uzaklıkta yayın yaptığım için de, kimin kapısını çalsam ekranda ağırlayabilirim” açıklamasını yaptı.

Aydın, “Biliyorum, tarzım biraz değişik. Başta yadırgandı ama şu an seviliyor, en azından ses getiriyor” diye ekledi.

Üç kadın girişimci olarak girdikleri zeytinyağı işi hakkında da konuşan Aydın, “Kadın girişimcileri yüreklendirmek adına da iyi bir iş olduğunu düşünüyorum. Ülkemizde pek çok başarılı kadın girişimci var. İnşallah biz de onlardan biri oluruz. Ticarete atılmak isteyen kadınları da yüreklendirmiş oluruz. Yağ berekettir, zeytin berekettir. Zeytinyağı berekettir. Gerçekten çok severek yaptığım harika bir iş oldu” ifadelerini kullandı.