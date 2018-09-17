Buket Aydın, Nihat Doğan hakkında koruma kararı aldırdı

Kanal D Haber spikeri Buket Aydın, Bakırköy 2. Aile Mahkemesi'ne başvurarak geçtiğimiz günlerde " 2 kız çocuğunu alıkoydu" iddiasıyla gündeme türkücü Nihat Doğan hakkında 3 aylık koruma kararı aldırdı. Bu kararlara aykırı hareket edilmesi halinde ise Doğan, 30 güne kadar hapisle cezalandırılabilecek.

Geçtiğimiz hafta türkücü Nihat Doğan'ın 11 ve 17 yaşında iki kız çocuğunu alıkoyma iddiasıyla gözaltına alınması haberi Kanal D Haber'de yayınlanmıştı.

Haberin yayınlanmasının ardından bir çok tartışma yaşanmış ve Nihat Doğan, Kanal D Haber ve Buket Aydın'ı Twitter üzerinden hedef alan mesajlar paylaşmıştı. Daha sonra kızların babası Doğan hakkındaki şikâyet dilekçesini geri çekmişti.

cnntürk.com.tr yer alan habere göre, bugün, Bakırköy 2. Aile Mahkemesi, Buket Aydın'ın talebi üzerine Nihat Doğan hakkında 3 ay süreyle koruma kararı verdi.

Karara göre, Nihat Doğan, Buket Aydın'a yönelik tehdit, hakaret, aşağılama içeren davranışlarda bulunamayacak, ev adresine ve bulunduğu yere yaklaşamayacak, telefonve iletişim araçları ile rahatsız edemeyecek, varsa silahını polise teslim edecek, uyuşturucu, uyarıcı madde ve alkol kullanamayacak.

Nihat Doğan'ın bu kararlara aykırı hareket etmesi halinde ise, ilk seferde 3 günden 10 güne, ikinci seferde 15 günden 30 güne kadar zorlama hapis cezası verilebilecek.