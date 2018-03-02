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Buharkent'te uyuşturucuya 4 gözaltı

Bahattin ALBAYRAK/BUHARKENT (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Buharkent ilçesinde uyuşturucu sattığı iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı

02 Mart 2018 21:43

Bahattin ALBAYRAK/BUHARKENT (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Buharkent ilçesinde uyuşturucu sattığı iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.
Buharkent İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen kişilere yönelik dün saat 22.00 sıralarında yaptığı operasyonda, Ercan A., Dursun E., Bekir Ö. ve Hasan Ö.\'yü, otomobillerini durdurup gözaltına alındı. Araçta ve şüphelilerin üst aramasında, 10 paket esrar ve 2 uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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