Buharkent'te orman yangını

Bahattin ALBAYRAK/BUHARKENT (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Buharkent İlçesi\'nde çıkan yangında, 1 hektarlık orman alanı zarar gördü.

Buharkent\'in kırsal Kızıldere Mahallesi yakınında, kızılçam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda, bugün saat 00.20\'de, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarını alan Nazilli Orman İşletme Müdürlüğüne ait bir ilk müdahale aracı, 3 orman yangın söndürme arazözü ile 1 su tankeri, Buharkent Belediyesine ait 1 kepçe ve 1 arazöz ile 15 yangın söndürme ekibi, yangınına müdahale etti. Orman yangını, söndürme ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucunda daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. 1 hektarlık alanın zarar gördüğü yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Yangının çıkış nedeni ise Buharkent Jandarma ve Nazilli Orman İşletme Müdürlüğüne ait ekiplerince araştırılıyor.