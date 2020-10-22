Dünya yazarı Alaattin Aktaş, bugünkü Para Politikası Kurulu'ndan en az 1.75 puanlık bir faiz artışı beklendiğini kaydettiği yazısında, "Koşullar öyle hızla değişiyor ki, artık en düşük artışın 1.75 puan olması gerektiğini dile getiriyoruz. Bu arada Reuters tarafından yapılan anket de piyasadaki beklentinin 1.75 puanlık artış yönünde olduğunu gösterdi. Reuters’e göre beklentiler 1 puan ile 3 puan arasında değişiyor" diye yazdı.

Aktaş, piyasaların faiz artışına odaklandığını belirterek, "Bugünün en büyük sürprizi faize dokunulmaması olur ki bu piyasaları şoke eder. Çünkü faizin artırılmasını beklemeyen kimse yok. Başta piyasalar... Faizdeki artış beklentisinin etkisiyle dolar dün bir ara 7.82’ye, euro da 9.27’ye kadar geriledi. Hani olur ya bugün eski düşünceler baskın çıkar ve faiz sabit bırakılırsa, yandı gülüm keten helva; artık döviz bir anda nerelere fırlar, kimse bilemez..." yorumunu yaptı.

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