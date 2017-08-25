Bugünkü KHK ile korucuların avukatlık ücretini İçişleri Bakanlığı karşılayacak

Felat BOZARSLAN/ DİYARBAKIR,(DHA)- RESMİ Gazete\'de yayınlanarak yürürlüğe giren 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname\'ye göre terörle mücadelede görev alan güvenlik korucularının, görevi sırasında doğduğu iddia edilen suçlara ilişkin yapılacak soruşturma ve yargılamalarında yer alacak 3 avukatın ücretinin İçişleri Bakanlığı tarafından ödenmesine karar verildi. Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen, bu düzenlemenin talepleri arasında olduğunu ve korucuların güvence altına alındığını söyledi.

Bugün Resmi Gazete\'de yayımlanarak yürürlüğe giren 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname\'nin 1\'inci maddesinde, görev yapan güvenlik korucuları ile ilgili bir madde de yer aldı. 18 Mart 1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanunu\'nun 74\'üncü maddesine, 694 sayılı KHK ile eklenen fıkrada, bundan sonra güvenlik korucularının terörle mücadele nedeniyle uğrayacakları soruşturma ve yargılamalarda yer alacak en fazla 3 avukatn ücretinin İçişleri Bakanlığı\'nca karşılanacağı belirtildi.

694 sayılı KHK\'nın 1\'inci maddesinde yer alan hükümde, \"Teröristle mücadelede görev alan güvenlik korucuları ile gönüllü güvenlik korucularının, bu görevlerin ifasından doğduğu iddia edilen suçlardan dolayı yapılan soruşturma ve kovuşturmalarda müdafi olarak belirlediği en fazla 3 avukatın ücreti, İçişleri Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten valilikler tarafından karşılanır. Güvenlik korucuları ile Gönüllü Güvenlik Korucularının avukatlık ücretinin ödeme usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir\" denildi.

\"HUKUKİ ANLAMDA GÜVENCE ALTINA ALINMIŞ OLACAKLAR\"

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen, söz konusu KHK ile yapılan düzenlenen daha önceki taleplerimiz arasında yer aldığını belirterek, \"Bu korucular kendi görev alanları ile ilgili bazı iftiralara ve suçlamalarla karşı karşıya kalıyordu. Aynı durumda asker ve polis, kendi kurum avukatları tarafından destekleniyordu. Korucuların böyle bir desteği yoktu. Olması gerekliydi. Çok güzel bir gelişme. Medyanın gözden kaçırdığı bir husus var; Güvenlik korucularının kendi görev alanlarıyla ilgili yargılanmalar, görev yaptıkları ilin mülki amirinin izinine bağlı olacak. Çünkü, işlendiği iddia edilen bu suçu kendi babalarının tarlalarında işlemiyorlar. Hukuki anlamda güvence altına alınmış olarak değerlendiriyoruz. Bu anlamda Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza ve İçişleri Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz\" diye konuştu.

KORUCULARA EKSTRA KORUMA SAĞLAYACAK

Düzenlemeyi değerlendiren Diyarbakır Barosu Yönetim Kurulu üyesi Avukat Cihan Ülsen, KHK ile getirilen düzenlemenin Anayasa\'nın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu iddia etti. Söz konusu düzenlemenin yıllardan beri mücadele ettikleri cezasızlıkla mücadelenin önüne konulmuş önemli engel olduğunu da söyleyen Avukat Ülsen, \"Çünkü, kamu erkine sahip bir iş yapan korucuların, işi yaparken işledikleri suçlarla ilgili devlet bir nevi onları koruyan ve kollayan bir düzenleme getiriyor. Bu da zaten yargılama yapılırken korunup, kollanan koruculara ekstra koruma sağlayan bir düzenlemedir. Bu düzenleme yaptıkları işlerde daha futürsuzca, hak hukuk gözetmeden hareket edeceklerinin göstergesidir. Bu düzenleme onlar için hukuki bir koruma sağlıyor\" iddiasında bulundu.



