Bugüne kadar böyle afet görmedim

T24 - Pakistan'da 20 milyona yakın kişinin etkilendiği sel felaketinin ardından BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun bölgeye gitti. Gördüklerinden çok etkilendiğini belirten Ban, "Bugüne kadar çok afet gördüm, ama böylesini görmedim" dedim.

Pakistan'da Temmuz ayı sonlarında başlayan muson yağmurlarının tetiklediği seller, ülkenin gördüğü en büyük felaketlerden birinin yaşanmasına neden oldu.

Şu ana kadar bin 500'den fazla kişinin öldüğü ve 20 milyona yakın kişinin etkilendiğini sel felaetini yerinde görmek için BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun bölgeyi ziyaret etti.

Pakistan’da 20 milyona yakın kişinin etkilendiği sel felaketi bölgede incelemelerde bulunan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki Moon’u da sarstı. Ban Pakistan'da yaptığı açıklamada, hiç bu ülkedekine benzer bir yıkıma ve acıya tanık olmadığını söyledi.

Pakistan Devlet Başkanı Asıf Ali Zerdari ile felaketten en fazla zararı gören bölgeler üzerinde havadan inceleme yaptıktan sonra konuşan Ban, ''Bugün içim burkuldu. Bugün tanık olduğum acıyı ve yıkımı asla unutmayacağım. Geçmişte dünya çapında çok sayıda doğal afete tanık oldum, ancak hiç böylesini görmemiştim'' açıklamasında bulundu.

Dünya yardım etmeli

BM Genel Sekreteri Ban, sel dalgalarının, dünyadan destek dalgalarıyla karşılanması gerektiğini belirterek, ''Dünyaya yardımı hızlandırması çağrısı yapmak üzere buradayım'' dedi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon ayrıca örrgütün acil yardım fonundan Pakistan'a 10 milyon dolar daha aktaracağını açıkladı. Böylece örgütün seller sonrası Pakistan'a aktardığı yardım 70 milyon doları buldu.

Örgüt uzun vadede ise bu ülkenin milyarlarca dolar yardıma ihtiyaç duyacağını vurguluyor.

Vizeler yumuşatıldı

Pakistan'a gelecek insani yardım çalışanlarına yönelik vize kısıtlamalarının yumuşatıldığını, görevlilerin şu andan itibaren Pakistan havaalanlarında vize alabileceklerini ifade eden Ban, her 10 Pakistanlıdan birinin, sel felaketinden doğrudan ya da dolaylı olarak etkilendiğini söyledi.

Sel nedeniyle 6 milyon kişi evsiz kaldı. Uzmanlar, sellerden en çok etkilenen bölgelerde salgın hastalık riskinin arttığı uyarısında bulunuyor.