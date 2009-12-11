T24- Türkiye tarihinde bugüne kadar 26 siyasi parti kapatıldı. DTP kararıyla Anayasa Mahkemesi kurulduğu 1963 yılından bu yana Yüksek Mahkeme 25. siyasi partiyi kapatmış oldu.





Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı`nın DTP`nin kapatılması ve 221 DTP`liye siyasi yasak getirilmesi istemiyle Anayasa Mahkemesi`nde açtığı dava, gözleri daha önce verilen kapatma kararlarına çevirdi.

Çok partili döneme geçilen 1950 yılından sonra kurulan Millet Partisi, 26 Ocak 1954`de Ankara Sulh Ceza Mahkemesi`nce kapatıldı. 27 Mayıs 1960 ihtilalinden sonra iktidardan uzaklaştırılan Demokrat Parti ise, 20 Haziran 1960`ta Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi`nce kapatıldı. Anayasa Mahkemesi`nin 1963 yılında kurulmasıyla birlikte parti kapatma davaları Anayasa Mahkemesi`nde görülmeye başlandı.

Anayasa Mahkemesi, tüm partilerin feshedildiği 12 Eylül 1980 tarihine kadar 6 parti hakkında açılan kapatma davalarının tümünde kapatma yönünde karar verdi. 12 Eylül askeri müdahalesiyle kapatılan siyasi partilerin 1983`te yeniden kurulmasına izin verilmesinden sonra mahkeme, bugüne kadar 18 partinin kapatılmasına karar verdi. Yüksek Mahkeme, 16 siyasi parti için açılan davalardaki kapatma talebini ise reddetti.

Kapatılan partiler ve kapatılma tarihleri şöyle:





"İşçi-Çiftçi Partisi- 15.10.1968

Milli Nizam Partisi- 20.5.1971

Türkiye İleri Ülkü Partisi- 24.6.1971

Türkiye İşçi Partisi- 20.7.1971

Büyük Anadolu Partisi- 19.12.1972

Türkiye Emekçi Partisi- 8.5.1980

Büyük Anadolu Partisi - 24.11.1992

Sosyalist Parti- 10.7.1992

Yeşiller Partisi- 10.2.1994

Halk Partisi - 25.9.1991

Türkiye Birleşik Komünist Partisi- 16.7.1991

Halkın Emek Partisi- 14.7.1993

Özgürlük Demokrasi Partisi- 30.4.1993

Sosyalist Türkiye Partisi- 30.11.1993

Demokrasi Partisi- 16.6.1994

Demokrat Parti - 13.9.1994

Demokrasi ve Değişim Partisi- 19.3.1996

Diriliş Partisi- 19.3.1997

Emek Partisi- 14.2.1997

Sosyalist Birlik Partisi- 7.6.1994

Refah Partisi- 16.1.1998

Demokratik Kitle Partisi- 26.2.1999

Fazilet Partisi- 22.6.2001

Halkın Demokrasi Partisi- 13 Mart 2003"

HADEP, 2003 yılında PKK`ya destek verdiği gerekçesiyle kapatılmış, bu dava açılırken HADEP`in kapatılması ihtimaline karşı "yedek parti" olarak kurulan DEHAP`ın kapatılması davası da açılmıştı. Dava sürerken DEHAP kendini feshetmiş, DTP kurulmuştu. DEHAP kendini feshettiği halde, hakkında açılan kapatma davası halen Anayasa Mahkemesi`nde sürüyor.

HAK-PAR`ın kapatılması istemiyle açılan dava da Anayasa Mahkemesi`nde devam ediyor.