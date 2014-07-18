Bugüne kadar 23 yolcu uçağı düşürüldü

İlk olarak, İkinci Dünya Savaşı sırasında Fin Aero O/Y Havayolları'na ait uçak Sovyet güçleri tarafından düşürülmesiyle 9 yolcu ve 2 mürettebat hayatını kaybetmişti.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberde Malezya Havayolları'na ait uçağın düşürülmesinden bir önceki olay ise, 2007'de Mogadişu'da meydana geldi. TransAvia ExPort Havayolları'na ait Ilyushin Il-76 tipi uçak Somali'de vuruldu. Olayda 11 kişilik mürettebattan kurtulan olmadı.

En büyük kazalar

4 Ekim 2001: Karadeniz üzerinde uçan Sibirya Havayolları'na ait Tupolev 154 uçağı, S-200 tipi yerden havaya atılan füzeyle tatbikat sırasında yanlışlıkla vuruldu. Olayda 66 yolcu ve 12 mürettebat hayatını kaybetti.

3 Temmuz 1988: Bandar Abbas'tan Dubai'ye uçan İran Havayolları'na ait Airbus A-300 tipi yolcu uçağı, ABD Donanması'na ait Vincennes gemisi tarafından 'düşman uçağı' zannedilerek SM-2MR tipi füze ile vuruldu. Uçakta bulunan 290 yolcu ve mürettebattan kurtulan olmadı.

1 Eylül 1983: Güney Kore'ye ait Boeing 747 tipi uçak, seyrüsefer sistemlerinde meydana gelen arıza nedeniyle Moneron Adaları yakınlarında Sovyet Hava Sahası'na girdi. Su-15 uçakları tarafından düşürülen uçaktaki 269 yolcu ve mürettebat hayatını kaybetti.

21 Şubat 1973: Bingazi'den Kahire'ye uçan Libya Havayolları'na ait Boeing 727 uçağı, kötü hava şartları nedeniyle kayboldu. Hava Trafik Kontrol Merkezi'nden yardım alamayan pilotlar, yanlışlıkla İsrail Hava Sahası'na girdi. Uçak, İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait F-4 uçakları tarafından düşürüldü. Olayda 113 yolcu hayatını kaybederken, biri ikinci pilot 5 kişi kurtuldu.

Buzun üzerine inerek kurtuldu

20 Nisan 1978: Murmansk yakınlarında Sovyet Hava Sahası'na giren Güney Kore Havayolları'na ait Boeing 707 uçağına ateş açıldı. Olayda 2 yolcu hayatını kaybetti. Uçak, donmuş göle mecburi iniş yaptı.