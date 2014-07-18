T24 LogoT24 Logo
Dünya

Bugüne kadar 23 yolcu uçağı düşürüldü

Malezya Havayolları'na ait yolcu uçağının düşürülmesinin ardından bugüne kadar düşürülen 'yolcu uçağı'nın sayısı 23'e yükseldi

18 Temmuz 2014 00:54

İlk olarak, İkinci Dünya Savaşı sırasında Fin Aero O/Y Havayolları'na ait uçak Sovyet güçleri tarafından düşürülmesiyle 9 yolcu ve 2 mürettebat hayatını kaybetmişti.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberde Malezya Havayolları'na ait uçağın düşürülmesinden bir önceki olay ise, 2007'de Mogadişu'da meydana geldi. TransAvia ExPort Havayolları'na ait Ilyushin Il-76 tipi uçak Somali'de vuruldu. Olayda 11 kişilik mürettebattan kurtulan olmadı.

 

En büyük kazalar

 

4 Ekim 2001: Karadeniz üzerinde uçan Sibirya Havayolları'na ait Tupolev 154 uçağı, S-200 tipi yerden havaya atılan füzeyle tatbikat sırasında yanlışlıkla vuruldu. Olayda 66 yolcu ve 12 mürettebat hayatını kaybetti.

3 Temmuz 1988: Bandar Abbas'tan Dubai'ye uçan İran Havayolları'na ait Airbus A-300 tipi yolcu uçağı, ABD Donanması'na ait Vincennes gemisi tarafından 'düşman uçağı' zannedilerek SM-2MR tipi füze ile vuruldu. Uçakta bulunan 290 yolcu ve mürettebattan kurtulan olmadı.

1 Eylül 1983: Güney Kore'ye ait Boeing 747 tipi uçak, seyrüsefer sistemlerinde meydana gelen arıza nedeniyle Moneron Adaları yakınlarında Sovyet Hava Sahası'na girdi. Su-15 uçakları tarafından düşürülen uçaktaki 269 yolcu ve mürettebat hayatını kaybetti.

21 Şubat 1973: Bingazi'den Kahire'ye uçan Libya Havayolları'na ait Boeing 727 uçağı, kötü hava şartları nedeniyle kayboldu. Hava Trafik Kontrol Merkezi'nden yardım alamayan pilotlar, yanlışlıkla İsrail Hava Sahası'na girdi. Uçak, İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait F-4 uçakları tarafından düşürüldü. Olayda 113 yolcu hayatını kaybederken, biri ikinci pilot 5 kişi kurtuldu.

 

Buzun üzerine inerek kurtuldu

 

20 Nisan 1978: Murmansk yakınlarında Sovyet Hava Sahası'na giren Güney Kore Havayolları'na ait Boeing 707 uçağına ateş açıldı. Olayda 2 yolcu hayatını kaybetti. Uçak, donmuş göle mecburi iniş yaptı.

ETİKETLER

malezyauçakrusyaukraynahaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24