Bugün yazarı, eski savcı Gültekin Avcı tutuklandı

Tutuklu Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın avukatı ve Bugün Gazetesi Yazarı Gültekin Avcı ile aynı operasyonda gözaltına alınan 6 polis tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme Avcı ile 3 polis tutuklanmasına karar verdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 18 Eylül cuma günü gözaltına alınan Gültekin Avcı ve 7 polis, aynı gün İstanbul Terörle Mücadele Şubesi'ne getirilmişti. Polislerden 1'i emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Avcı ve 6 polis ise emniyetteki işlemlerinin ardından "Silahlı Terör örgütü üyesi olmak" iddiasıyla tutuklama talebiyle Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Avcı ve 6 polisin ifadesini Nöbetçi İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği aldı. Mahkeme, Avcı ve 3 polis memurunun tutuklanmasına karar verdi.