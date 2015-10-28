Bugün TV'de stüdyo yayını kesilirken sunucu: Kendimizi Türk halkına emanet ediyoruz!

KanalTürk’ün yayınının kesilmesi ardından polisin ana kumanda odasına girdiği Bugün TV’de sunucu izleyiciyle vedalaştı. Sunucunun “Son sözlerimizi söylüyoruz. Hakkınızı helal edin” dedikten bir süre sonra, stüdyo kaydı kesildi. Stüdyodan sonra kayyum yetkililerini çeken kameradan yayın yapılırken Bugün TV Genel Yayın Yönetmeni Tarık Toros, “Şu anda kayyum yönetime atandı, ben şu an ana kumandadayım, yayına müdahale etmeyin” dediği görüldü.

Yaşananları aktaran sunucu, stüdyo kaydı kesilmeden bir süre önce şunları söyledi:

“Kendimizi Türk halkına emanet ediyoruz. Sesimizi Türk halkına duyurmaya çalışıyoruz. Son sözlerimizi söylüyoruz. Hakkınızı helal edin.”

Sunucu ardından konuşan konuk CHP milletvekili Eren Erdem, “Hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. 1 Kasım bu zulmün son kullanma tarihidir. Allah yardımcınız olsun” dedi.

Erdem’in sözlerinden bir süre sonra stüdyo yayını kesildi ve kameradan aktarım başladı. Kayyum yetkililerinin kumanda odasına girdiği görüldü. Bugün TV Genel Yayın Yönetmeni Tarık Toros, yetkililere şunları söyledi:

“Kanalın yayın müdürü benim ve bu yayın devam edecek. Yayına müdahale edemezsiniz. Şu anda kayyum yönetime atandı, ben şu an ana kumandadayım, yayına müdahale etmeyin! Arkadaşlar herkes işine baksın. Hangi hakla benim yayınımı durduruyorsunuz? Yayına müdahale edemezsiniz! Ben şu an stüdyodan yaptığım yayına devam etmek istiyorum.”