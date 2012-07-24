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Türkiye'nin gündeminde ne var?

Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı burada...

24 Temmuz 2012 13:08

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, şehit er Ümit Akbaş'ın Ataköy 5. Kısım Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine katılacak.
- Gül, şehit yakınları ve gaziler için Dolmabahçe Sarayı'nda iftar yemeği verecek. İftar yemeğine, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin de katılacak.

2- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ve TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin'i Resmi Konut'ta ayrı ayrı kabul edecek.

3- Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Basın İlan Kurumu tarafından Sultanahmet Meydanı'nda düzenlenecek Basın  Bayramı etkinliklerine katılacak.
- Etkinlikte, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış da yer alacak.

4- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki helikopter kazasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Regaip Şahin için Sakarya'da düzenlenecek cenaze törenine katılacak. 

5- Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç ve olimpiyat kafilesinin bir bölümü, İngiltere'nin başkenti Londra'ya gidecek.

6- İstanbul Sanayi Odası (İSO) ''Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu'' 2011 raporu, İSO'nun Odakule Meclis Salonu'nda açıklanacak.

7- Şehitlerimiz son yolculuğuna uğurlanıyor
-Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 5 asker ile ayrı yerlerde şehit düşen 2 asker memleketlerinde toprağa verilecek.

8- Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Mazlumder Genel Başkanı A. Faruk Ünsal, Myanmar'daki Müslümanlara yönelik katliama dikkati çekmek için ortak basın toplantısı düzenleyecek. 

9- Türkiye (A) Milli Basketbol Takımı, Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Basketbol Turu-2012 Turnuvası'ndaki ilk maçında, evsahibi Bulgaristan ile karşılaşacak.

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