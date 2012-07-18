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Gündem

Bugün Türkiye'nin gündeminde neler var?

Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı burada...

18 Temmuz 2012 12:53

1- Gabon Cumhurbaşkanı Ondimba, Ankara'da.
- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ali Bongo Ondimba'yı Çankaya Köşkü'nde karşılayacak.
- Gül ve Ondimba, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından, bazı anlaşmalara imza atacak ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.

2- Cumhurbaşkanı Gül, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ve beraberindeki 97. dönem kaymakam adaylarını Çankaya Köşkü'nde kabul edecek, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanlığı'nın 92. kuruluş yıl dönümü ve sancak devir teslim törenine katılacak.

3- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Pakistan'da.
- Çiçek, Parlamento Başkanı Seyyid Nayyar Hüseyin ve Meclis Başkanı Fehmida Mirza ile görüşecek.
- Başkent İslamabad'ın sembolü Kral Faysal Camisi'ni ziyaret edecek Çiçek, Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ve Başbakan Raja Pervez Eşref ile ayrı ayrı bir araya gelecek.

4- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'ndan Rusya'ya hareket edecek.
- Erdoğan, bir araya geleceği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ortak basın toplantısı düzenleyecek. 
- Başbakan Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da eşlik edecek.

5- CHP'nin 34. Olağan Kurultayı Ankara Spor Salonu'nda toplanacak.
- İkinci gün, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelikleri için seçim yapılacak.

6- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde basın toplantısı yapacak.

7- BDDK Başkanı Mukim Öztekin, ekonomi muhabirleriyle bir araya gelecek.

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