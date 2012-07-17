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Gündem

Bugün Türkiye'nin gündeminde neler var?

Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı burada...

17 Temmuz 2012 13:12

1- Lübnan Cumhurbaşkanı Süleyman, Ankara'da.

- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Mişel Süleyman'ı Çankaya Köşkü'nde karşılayacak.
- Başbaşa görüşmenin ardından Gül ve Süleyman, öğlen çalışma yemeği yiyecek.
- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Süleyman ile Başbakanlık Merkez Bina'da bir araya gelecek.

2- Cumhurbaşkanı Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı Çankaya Köşkü'nde kabul edecek.

3- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, resmi ziyarette bulunmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gidecek.

4- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'na başkanlık edecek.
- Erdoğan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu Başbakanlık Merkez Bina'da kabul edecek.

5- CHP'nin 34. Olağan Kurultayı Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşecek.
- İki gün sürecek Kurultayın ilk gününde genel başkanlık seçimi yapılacak.

6- BM ve Arap Birliği'nin Suriye Özel Temsilcisi Kofi Annan, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye meselesini görüşecek.

7- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, cuma günü başlayacak Ramazan ayı dolayısıyla basın toplantısı yapacak.

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