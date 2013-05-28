Bugün Türkiye'nin gündeminde ne var?

1- Tunus Cumhurbaşkanı Merzuki Ankara'da. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Muhammed Munsif el-Merzuki'yi Çankaya Köşkü'nde resmi törenle karşılayacak. Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından, anlaşmaların imza töreni ve basın toplantısı yapılacak. Gül, El-Merzuki onuruna Çankaya Köşkü'nde resmi akşam yemeği verecek.

- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, konuk Cumhurbaşkanı Merzuki ile Başbakanlık Resmi Konut'ta bir araya gelecek.

- Munsif el-Merzuki, Türk-Tunus İş Forumu'na ve forum kapsamında verilen çalışma yemeğine katılacak. Programlarda TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da bulunacak.

2- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Makendoya'nın Ohri kentinde düzenlenen Güneydoğu Avrupa Parlamento Başkanları 10. Konferansı'nın kapanış oturumunun ardından Türkiye'ye dönecek.

3- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakan Yardımcısı Abdüsselam el-Kadi ve Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'i, Resmi Konut'ta ayrı ayrı kabul edecek.

4- AK Parti, CHP, MHP ve BDP, TBMM grupları toplanacak.

YASAMA-YÜRÜTME-SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Türkiye Bankalar Birliği 56. Olağan Genel Kurulu'na katılacak

2- AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Jean Monnet Burs Programı 2011– 2012 akademik yılı kursiyerlerinin sertifika töreninde yer alacak.

3- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Avrupa Bölgesel Sosyal Güvenlik Forumu'na ve Beyoğlu Belediye Başkanı ile protokol toplantısına katılacak.

4- Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Kültür ve Turizme Bakanı Ömer Çelik ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Çukurova Bölgesel Havalimanı temel atma törenine katılacak. Yıldırım, Garipçe’de 3. köprü temel atma alanında, karadan ve denizden inceleme yapacak.

5- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ ve Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ'nin hisse devir sözleşmesi imza törenine katılacak.

6- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, “Ekmek İsrafı ve Önlenmesi Resim Yarışması eserlerinin yer aldığı serginin açılışını yapacak, Diyarbakır Ansiklopedisi'nin tanıtım kokteylinde bulunacak.

7- Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı Taslağına ilişkin bilgilendirme toplantısı yapacak.

8- Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Uluslararası Antalya Değerler Eğitimi Sempozyumu'nun açılışına katılacak, hayırseverlerle bir araya gelecek, Aksu-Banu Ufuk Cömertoğlu İlkokulu ve Aksu-Nurcan Rüstem Cömertoğlu Ortaokulu ile Kepez Belediyesi Sütçüler Osman Gazi Semt Konağı'nın açılışlarında bulunacak.

9- TBMM Genel Kurulu'nda, Türk Petrol Kanunu Tasarısı'nın görüşmelerine devam edilecek.

10- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu, Kızılcahamam'da partisinin teşkilat eğitim programına, Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde, "21.Yüzyıl Türkiye Vizyonu Konferansı'na katılacak, 15. dönem siyaset akademisinde ders verecek.

EKONOMİ

1- AA Finans, nisan ayı Dış Ticaret Beklenti anketini açıklayacak.

2- Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Vahdettin Ertaş, Swissotel'de GYODER Sektör Buluşması Toplantısı'nın açılışında konuşma yapacak.

3- Türkiye İstatistik Kurumu 2013 1. Dönem Yapı İzin İstatistikleri'ni açıklayacak.

GÜNCEL

1- 9.Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in eşi Nazmiye Demirel'in vefatına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

2- Eski Başbakan Bülent Ecevit, 88. doğum yıl dönümünde, DSP Genel Başkanı Masum Türker ve partililer tarafından kabri başında anılacak.

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, Almanya kampındaki ilk hazırlık maçında, Schauinsland-Reisen Arena'da Letonya ile karşılaşacak.

2- Fransa Açık Tenis Turnuvası (Roland Garros) devam ediyor.

3- Beko Basketbol Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında, Anadolu Efes ile Banvit Darüşşafaka, Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

4- Erkekler Hentbol Süper Ligi play-off serisi dördüncü maçında Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor ile Beşiktaş karşılaşacak.