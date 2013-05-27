Bugün Türkiye'nin gündeminde ne var?

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ABD Temsilciler Meclisi ve Türki Amerikan Birliği heyeti, Bilişim Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Cılız ve beraberindeki heyetle Afganistan Yüksek Barış Konseyi ve Cemiyet-i İslami Partisi Başkanı Salahuddin Rabbani ile görüşecek.

2- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Ohri şehrinde Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Parlamento Başkanları Konferansı'na katılacak.

3- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek, Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Nasır Abdulaziz el-Nasar'ı kabul edecek.

4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bucak ilçesinde vatandaşlarla kahvaltıda bir araya gelecek, Burdur Sanayi Sitesi esnafını ziyaret edecek, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüşecek.

Yasama, Yürütme, Siyaset

1- Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Çocuk Vakfı ve RTÜK işbirliğiyle düzenlenecek 1. Çocuk ve Medya Kongresi'nin tanıtımı amacıyla Başbakanlık Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenecek toplantıya katılacak.

2- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu (TÜBİTAK) tarafından düzenlenen Medikal Biyoteknoloji Konferansı'na katılacak. Konferansta TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak sunum yapacak.

3- Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Brüksel'de Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Konseyi’nin 51. Toplantısı'na katılacak. AB dönem başkanı İrlanda'nın Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Ticaret Bakanı Eamon Gilmore ve AB Genişleme Komiseri Stefan Füle ile çalışma kahvaltısında bir araya gelecek Davutoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton'un daveti ve aday ülkelerin dışişleri bakanlarının da katılımıyla gerçekleştirilecek çalışma yemeğinde yer alacak.

4- Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, bakanlığı ile Dünya Bankası Türkiye Ofisi’nin ortak düzenlediği Türkiye: Ekonomik Dalgalanma Boyunca İşgücü Piyasalarının Yönetimi Raporu’nun tanıtım toplantısına katılacak. Toplantıda, Dünya Bankası Türkiye Direktörü Martin Raiser de yer alıyor.

5- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam'da Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret edecek, mevlid-i şerif programına ve pilav ikramına katılacak.

6- AKP genel başkan yardımcıları Süleyman Soylu ile Mustafa Şentop, AKP Ar-Ge Başkanlığınca Malta Köşkü'nde düzenlenen "Başkanlık Sistemi" konulu toplantıya katılacak.

7- AKP Genel Başkan Yardımcısı Menderes Türel, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen bisiklet dağıtım törenine katılacak.

8- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Miting Komitesi tarafından 1 Haziran'da Kadıköy'de düzenlenecek "Demokrasi ve Özgürlük Mitingi" ile ilgili partisinin il merkezinde bilgilendirme toplantısı yapacak.

Ekonomi

1- Türkiye İstatistik Kurumu mayıs ayı sektörel güven endekslerini açıklayacak.

Spor

1- Beko Basketbol Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Galatasaray Medical Park ile Pınar Karşıyaka Abdi İpekçi Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

2- Spor Toto 2. Lig play-off yarı final maçında Hatayspor ile Bayrampaşaspor, Konya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.

3- Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 2013-2014 sezonunda uygulamaya geçirilecek ilave yardımcı hakemlik sistemini, Grand Tarabya Otel'de düzenleyeceği seminerde spor kamuoyu ile paylaşacak.