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Gündem

Bugün Türkiye'nin gündeminde ne var?

Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı burada...

21 Mayıs 2013 12:20

 

1- Suudi Arabistan veliaht Prensi Salman, Ankara'da

- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Birinci Yardımcısı ve Savunma Bakanı Prens Salman bin Abdülaziz Al Suud'u, Çankaya Köşkü'nde karşılayacak.
- Başbaşa görüşme ve anlaşma imza töreninin ardından, Prens Salman onuruna Çankaya Köşkü'nde çalışma yemeği verilecek.
- Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Prens Salman ile görüşecek.

2- CHP, MHP ve BDP'nin TBMM grupları toplanacak.

3- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, basın mensuplarıyla kahvaltıda buluşacak, "Dünya Süt Günü" etkinliklerine katılacak, Çek Cumhuriyeti Tarım Komitesi'ni kabul edecek, TBMM'de süt ve ayran dağıtımında ve Siyaset dergisinin ödül töreninde bulunacak.

4- Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, BM'nin Cenevre merkezinde toplanan 66. Dünya Sağlık Asamblesi'ne hitap edecek.

5- TBMM'den
- İçinde varlık barışının da olduğu bazı kanun ve KHK'lerde değişiklik yapan tasarının görüşülmesine devam edilecek.
- Plan ve Bütçe Komisyonu, alkol satışına ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifini ele alacak.
- Çözüm Sürecinin Değerlendirilmesi Komisyonu, akademisyen Nihat Ali Özcan'ı dinleyecek.

6- Ziraat Türkiye Kupası finali öncesinde Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman ve Trabzonspor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas ile takım kaptanları Hilton Oteli'nde ortak basın toplantısı düzenleyecek.

7- Beko Basketbol Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçlarında, Tofaş ve Galatasaray Medical Park ile Pınar Karşıyaka ve Fenerbahçe Ülker karşı karşıya gelecek.

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