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Gündem

Bugün Türkiye'nin gündeminde ne var?

Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı burada...

20 Mayıs 2013 13:19

 

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, güven mektubunu sunacak Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Adil bin Siraç Mirdad'ı, Çankaya Köşkü'nde kabul edecek.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Uluslararası Giresun Aksu Festivali ve toplu açılış törenine katılacak, belediyeyi ziyaret edecek.

3- Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Eximbank uygulamaları konusunda, Başbakanlık Merkez Bina'da basın toplantısı yapacak.

4- TBMM Genel Kurulu'nda, CHP'nin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkında verdiği gensoru ile Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay hakkındaki, soruşturma önergeleri görüşülecek.

5- Suriye ve Irak'taki gelişmeler takip ediliyor.

6- Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.

7- Beko Basketbol Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçlarında, TED Ankara Kolejliler ile Anadolu Efes, Beşiktaş ile Banvit karşı karşıya gelecek.

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