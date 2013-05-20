Bugün Türkiye'nin gündeminde ne var?

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, güven mektubunu sunacak Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Adil bin Siraç Mirdad'ı, Çankaya Köşkü'nde kabul edecek.
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Uluslararası Giresun Aksu Festivali ve toplu açılış törenine katılacak, belediyeyi ziyaret edecek.
3- Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Eximbank uygulamaları konusunda, Başbakanlık Merkez Bina'da basın toplantısı yapacak.
4- TBMM Genel Kurulu'nda, CHP'nin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkında verdiği gensoru ile Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay hakkındaki, soruşturma önergeleri görüşülecek.
5- Suriye ve Irak'taki gelişmeler takip ediliyor.
6- Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.
7- Beko Basketbol Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçlarında, TED Ankara Kolejliler ile Anadolu Efes, Beşiktaş ile Banvit karşı karşıya gelecek.