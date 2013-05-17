Bugün Türkiye'nin gündeminde ne var?

1. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Kayseri'de valiliği ziyaret edecek, Hunat Camisi'nde cuma namazı kılacak,Abdullah Gül Üniversitesi Sümer Kampüsü'ne ziyarette bulunacak, burada öğle yemeği yiyecek ve üniversiteler brifingine katılacak. Gül, 2'inci Ana Bakım Merkez Komutanlığını ziyaretinin ardından, Osman Ulubaş tarafından yaptırılan okulun açılışını yapacak.



2. TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç ile 81 ilden gelen gençlerden oluşan heyeti kabul edecek.



3. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ABD'de Brookings Enstitüsünde, "AK Parti İktidarları ve Türkiye'nin Dönüşümü" konulu konuşma yapacak. SETA tarafından Mayflower Otel'de düzenlenen konferansta, "21'inci Yüzyılda Küresel Düzen ve Adalet" başlıklı sunum gerçekleştirecek Erdoğan, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğindeki resepsiyonda, Türk toplumu temsilcileri ve Türkiye'den gelen iş adamlarıyla bir araya gelecek. Erdoğan, Washington'daki temaslarının ardından San Francisco'ya hareket edecek.

- Başbakan Erdoğan'a Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ve Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz eşlik edecek.



4. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek, Çankaya Belediyesi hizmet binasının açılışına katılacak.



5. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, "4. Saraybosna İş Forumu"nun açılışında konuşma yapacak. Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nin kütüphanesinin açılışını gerçekleştirecek. Babacan, AA'nın, Mehmetçiğin yaşamını anlatan "Ocak-Mehmetçiğin Dünyası Projesi" kapsamında, AA Balkanlar Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çektiği, 20 yıldır Bosna Hersek'te görev yapan Türk askerinin faaliyetlerini içeren fotoğraflardan oluşan, serginin açılışına katılacak.



6. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Dini Araştırmalar ve Küresel Barış Sempozyumu'na, 6. Uluslararası Öğrenci Buluşması'na ve lise açılışı törenine katılacak.



7. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Türk İslam Geleneğinde Aile Sempozyumu'na katılacak.



8. AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Bahçeşehir Üniversitesi Washington Kampüsü'nde yurt açılışına ve New York'ta, Türk Günü Yürüyüşü ve Festivali Galası'na katılacak.



9. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, SGK TV'nin yayın hayatına başlaması dolayısıyla düzenlenen törene katılacak.



10. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, BM Genel Sekreter Yardımcısı Jan Eliasson ile görüşecek, BM Genel Merkezi'ndeki Turkish Lounge'ın açılışını yapacak.



11. Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Haliç Kongre Merkezi'nde Gençlik Zirvesi'ne katılacak, gençlik haftası etkinlikleri kapsamında CNR EXPO Fuar Alanı'nda organize edilecek, Guinness Rekorlar Kitabı'na girecek "Dünyanın en büyük yeryüzü çizimi" olan gençlik karikatürü töreninde bulunacak. Bakan Kılıç ayrıca Unilig ve Uluslararası Gençlik Kısa Film Festivali'nin ödül törenlerine katılacak.



12. Türkiye İstatistik Kurumu, genç nüfusa ilişkin 2012 istatistiklerini açıklayacak.



13. YÖK Başkanı Gökhan Çetinsaya ve beraberindeki heyet, çözüm sürecine ilişkin ziyaretleri kapsamında, üniversite öğrencileri ve akademisyenlerle bir araya gelecek, üniversite senatosu ile toplantı yapacak.



14. Spor Toto Süper Lig'de 34. ve son haftanın ilk maçında, Mersin İdman Yurdu ile Gaziantepspor, Tevfik Sırrı Gür Stadı'nda karşılaşacak.