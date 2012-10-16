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Gündem

Bugün Türkiye'nin gündeminde ne var?

Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı burada...

16 Ekim 2012 12:00

1- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Macaristan'da

- Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader ve Başbakan Viktor Orban ile ayrı ayrı görüşecek Çiçek, Macaristan Parlamentosu Başkanı Laszlo Köver ile bir araya gelecek.

- Çiçek, Macaristan-Türkiye milli takımları futbol maçını da izleyecek.

2- Başbakan Erdoğan, Azerbaycan'da

- Erdoğan, Bakü'de düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın 12. Zirvesine katılarak 11. Zirve Başkanı sıfatıyla açılış konuşması yapacak.

- Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in zirve katılımcılarına vereceği öğle yemeğine de iştirak edecek.

3- CHP, MHP ve BDP'nin TBMM Grupları toplanacak.

4- Suriye'deki gelişmeler takip ediliyor.

5- Türkiye (A) Milli Futbol Takımı, 2014 Dünya Kupası Avrupa elemeleri (D) Grubu'ndaki 4. maçını deplasmanda Macaristan ile yapacak.

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