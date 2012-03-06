T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bugün Türkiye'nin gündeminde ne var?

Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı burada...

06 Mart 2012 12:28

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türk Kızılayı Derneği Genel Başkanı Ahmet Lütfi Akar ve beraberindeki heyeti Çankaya Köşkü'nde kabul edecek.
   
2- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği ''Medya Oskarları'' ödül törenine katılacak.
   
3- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Irakiye lideri İyad Allawi ile Ruppert Murdoch'u Başbakanlık Merkez Bina'da ayrı ayrı kabul edecek.
   
4- AK Parti, CHP, MHP ve BDP grupları toplanacak.
   
5- Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Somali'de.
    - Bozdağ, Mogadişu'da TİKA, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bazı sivil toplum örgütleri tarafından yaptırılan tesislerin açılışını gerçekleştirecek.
   
6- AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış Brüksel'de.
    - Bağış, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner ve beraberindeki heyeti kabul edecek, Belçika Türk Dernekleri Birliği tarafından Genk şehrinde onuruna verilecek akşam yemeğine katılacak.
   
7- Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye-Hollanda Wittenburg Konferansı'nın beşinci toplantısına katılmak ve temaslarda bulunmak üzere Hollanda'ya gidecek.
   
8- Hazine Müsteşarlığı, 2 yıl vadeli TL cinsi sabit kuponlu devlet tahvili ihraç edecek. Ayrıca TÜFE'ye endeksli 10 yıl vadeli devlet tahvili ihalesi yapılacak.
   
9- Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, İkinci Başkanvekili Servet Yardımcı ile UEFA Başkanı Michael Platini'ye nezaket ve istişare ziyaretinde bulunacak. Ziyarette UEFA 1. Asbaşkanı Şenes Erzik de yer alacak.
   
10- Avrupa Güreş Şampiyonası Sırbistan'da başlıyor.
    - Serbest stil 66 kiloda Yakup Gör ve 96 kiloda Serhat Balcı ile bayanlar 48 kiloda Merve Kenger mindere çıkacak.

 

 

ETİKETLER

Gündem

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24