Bugün Türkiye'nin gündeminde ne var?

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türk Kızılayı Derneği Genel Başkanı Ahmet Lütfi Akar ve beraberindeki heyeti Çankaya Köşkü'nde kabul edecek.



2- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği ''Medya Oskarları'' ödül törenine katılacak.



3- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Irakiye lideri İyad Allawi ile Ruppert Murdoch'u Başbakanlık Merkez Bina'da ayrı ayrı kabul edecek.



4- AK Parti, CHP, MHP ve BDP grupları toplanacak.



5- Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Somali'de.

- Bozdağ, Mogadişu'da TİKA, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bazı sivil toplum örgütleri tarafından yaptırılan tesislerin açılışını gerçekleştirecek.



6- AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış Brüksel'de.

- Bağış, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner ve beraberindeki heyeti kabul edecek, Belçika Türk Dernekleri Birliği tarafından Genk şehrinde onuruna verilecek akşam yemeğine katılacak.



7- Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye-Hollanda Wittenburg Konferansı'nın beşinci toplantısına katılmak ve temaslarda bulunmak üzere Hollanda'ya gidecek.



8- Hazine Müsteşarlığı, 2 yıl vadeli TL cinsi sabit kuponlu devlet tahvili ihraç edecek. Ayrıca TÜFE'ye endeksli 10 yıl vadeli devlet tahvili ihalesi yapılacak.



9- Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, İkinci Başkanvekili Servet Yardımcı ile UEFA Başkanı Michael Platini'ye nezaket ve istişare ziyaretinde bulunacak. Ziyarette UEFA 1. Asbaşkanı Şenes Erzik de yer alacak.



10- Avrupa Güreş Şampiyonası Sırbistan'da başlıyor.

- Serbest stil 66 kiloda Yakup Gör ve 96 kiloda Serhat Balcı ile bayanlar 48 kiloda Merve Kenger mindere çıkacak.