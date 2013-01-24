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Bugün 'Tehlike altında olan avukatlar günü'

Avukatların meslek yaşamına dikkat çekmek amacıyla 24 Ocak "Tehlikede olan avukatlar günü" bu yıl Türkiye ve İspanya'da ki avukatlara ifhaf edildi

24 Ocak 2013 10:17

Avrupa Demokrat Avukatlar Birliği (AED) ve Dünya İnsan Hakları için Avukatlar Birliği (ELDH) ile Avrupa Barosu İnsan Hakları Entitüsü (IDHAE) tarafından organiz edilen Tehlikedeki Avukatlar Günü nedeniyle tüm Avrupa'da Türkiye ve İspanya konsoloslukları önünde açıklama yapılacak. İlk kez 2010 yılında İran'daki avukatların durumuna dikkat çekmek amacıyla organize edilen etkinlik bu yıl İspanya'da 1977 yılında sendika üyesi dört avukatın öldürülmesi, ETA bağlantısı iddiası ile tutuklanan Basklı avukatlar ile Türkiye'de tutuklanan avukatlara ithaf edildi.

Tüm Avrupa'da aynı saatte gerçekleşecek etkinlik çerçevesinde İstanbul'da da avukatlar saat 12:30 da Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'nde, 13:30 da ise İspanyol Başkonsolosluğu önünde cübbbeleri ile açıklama yapacaklar.
Avrupa'da Türkiye konsololukları önünde düzenlenecek gösteriler sonrası Türk Hükümetine hitaben bir dilekçe teslim edilecek. 
 

Türkiye'de 40 avukat cezaevinde

  Suçlama Kayıtlı olduğu baro
Asya Ülker KCK üyeliği İstanbul Barosu
Avni Güçlü Sevimli DHKP-C örgüt üyeliği İstanbul Barosu
Barkın Timtik DHKP-C örgüt üyeliği İstanbul Barosu
Bedri Kuran KCK üyeliği Mersin Barosu
Bekir Kaya KCK Van Barosu
Cemal Demir KCK üyeliği Van Barosu
Cengiz Çiçek KCK yöneticiliği İstanbul Barosu
Cüneyt Caniş KCK Van Barosu
Doğan Erbaş KCK üyeliği İstanbul Barosu
Ebru Timtik DHKP-C örgüt üyeliği İstanbul Barosu
Emran Emekçi KCK yöneticiliği İzmir Barosu
Faik Özgür Erol KCK yöneticiliği Diyarbakır Barosu
Fuat Coşacak KCK üyeliği Diyarbakır Barosu
Fuat Turgut Ergenekon Davası İzmir Barosu
Gönül Erdem KCK İstanbul Barosu
Günay Dağ DHKP-C örgüt üyeliği İstanbul Barosu
Hadice Korkut KCK yöneticiliği İstanbul Barosu
İbrahim Bilmez KCK yöneticiliği İstanbul Barosu
Kemal Kerinçsiz Ergenekon Davası İstanbul Barosu
Mehmet Bayraktar KCK üyeliği İzmir Barosu
Mehmet Deniz Büyük KCK üyeliği Bursa Barosu
Mehmet Sani Kızılkaya KCK üyeliği İstanbul Barosu
Mensur Işık KCK üyeliği Muş Barosu
Mizgin Irgat KCK üyeliği İzmir Barosu
Muharrem Erbey KCK üyeliği Diyarbakır Barosu
Muharrem Şahin KCK üyeliği Diyarbakır Barosu
Muhdi Öztüzün KCK üyeliği Batman Barosu
Mustafa Eraslan KCK üyeliği İstanbul Barosu
Naciye Demir DHKP-C örgüt üyeliği İstanbul Barosu
Nazan Betül Vangölü Kozağaçlı  DHKP-C örgüt üyeliği Ankara Barosu
Ömer Güneş KCK yöneticiliği İstanbul Barosu
Sabahattin Kaya KCK üyeliği Van Barosu
Selçuk Kozağaçlı DHKP-C örgüt üyeliği Ankara Barosu
Serdar Öztürk Ergenekon Davası Ankara Barosu
Serkan Akbaş KCK üyeliği Diyarbakır Barosu
Servet Demir KCK üyeliği İzmir Barosu
Şakir Demir KCK üyeliği Siirt Barosu
Şaziye Önder KCK üyeliği Iğdır Barosu
Şükriye Erden DHKP-C örgüt üyeliği İstanbul Barosu
Taylan Tanay DHKP-C örgüt üyeliği İstanbul Barosu

 

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