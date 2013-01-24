Bugün 'Tehlike altında olan avukatlar günü'

Avrupa Demokrat Avukatlar Birliği (AED) ve Dünya İnsan Hakları için Avukatlar Birliği (ELDH) ile Avrupa Barosu İnsan Hakları Entitüsü (IDHAE) tarafından organiz edilen Tehlikedeki Avukatlar Günü nedeniyle tüm Avrupa'da Türkiye ve İspanya konsoloslukları önünde açıklama yapılacak. İlk kez 2010 yılında İran'daki avukatların durumuna dikkat çekmek amacıyla organize edilen etkinlik bu yıl İspanya'da 1977 yılında sendika üyesi dört avukatın öldürülmesi, ETA bağlantısı iddiası ile tutuklanan Basklı avukatlar ile Türkiye'de tutuklanan avukatlara ithaf edildi.
Tüm Avrupa'da aynı saatte gerçekleşecek etkinlik çerçevesinde İstanbul'da da avukatlar saat 12:30 da Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'nde, 13:30 da ise İspanyol Başkonsolosluğu önünde cübbbeleri ile açıklama yapacaklar.
Avrupa'da Türkiye konsololukları önünde düzenlenecek gösteriler sonrası Türk Hükümetine hitaben bir dilekçe teslim edilecek.
Türkiye'de 40 avukat cezaevinde
|
|
Suçlama
|
Kayıtlı olduğu baro
|
Asya Ülker
|
KCK üyeliği
|
İstanbul Barosu
|
Avni Güçlü Sevimli
|
DHKP-C örgüt üyeliği
|
İstanbul Barosu
|
Barkın Timtik
|
DHKP-C örgüt üyeliği
|
İstanbul Barosu
|
Bedri Kuran
|
KCK üyeliği
|
Mersin Barosu
|
Bekir Kaya
|
KCK
|
Van Barosu
|
Cemal Demir
|
KCK üyeliği
|
Van Barosu
|
Cengiz Çiçek
|
KCK yöneticiliği
|
İstanbul Barosu
|
Cüneyt Caniş
|
KCK
|
Van Barosu
|
Doğan Erbaş
|
KCK üyeliği
|
İstanbul Barosu
|
Ebru Timtik
|
DHKP-C örgüt üyeliği
|
İstanbul Barosu
|
Emran Emekçi
|
KCK yöneticiliği
|
İzmir Barosu
|
Faik Özgür Erol
|
KCK yöneticiliği
|
Diyarbakır Barosu
|
Fuat Coşacak
|
KCK üyeliği
|
Diyarbakır Barosu
|
Fuat Turgut
|
Ergenekon Davası
|
İzmir Barosu
|
Gönül Erdem
|
KCK
|
İstanbul Barosu
|
Günay Dağ
|
DHKP-C örgüt üyeliği
|
İstanbul Barosu
|
Hadice Korkut
|
KCK yöneticiliği
|
İstanbul Barosu
|
İbrahim Bilmez
|
KCK yöneticiliği
|
İstanbul Barosu
|
Kemal Kerinçsiz
|
Ergenekon Davası
|
İstanbul Barosu
|
Mehmet Bayraktar
|
KCK üyeliği
|
İzmir Barosu
|
Mehmet Deniz Büyük
|
KCK üyeliği
|
Bursa Barosu
|
Mehmet Sani Kızılkaya
|
KCK üyeliği
|
İstanbul Barosu
|
Mensur Işık
|
KCK üyeliği
|
Muş Barosu
|
Mizgin Irgat
|
KCK üyeliği
|
İzmir Barosu
|
Muharrem Erbey
|
KCK üyeliği
|
Diyarbakır Barosu
|
Muharrem Şahin
|
KCK üyeliği
|
Diyarbakır Barosu
|
Muhdi Öztüzün
|
KCK üyeliği
|
Batman Barosu
|
Mustafa Eraslan
|
KCK üyeliği
|
İstanbul Barosu
|
Naciye Demir
|
DHKP-C örgüt üyeliği
|
İstanbul Barosu
|
Nazan Betül Vangölü Kozağaçlı
|
DHKP-C örgüt üyeliği
|
Ankara Barosu
|
Ömer Güneş
|
KCK yöneticiliği
|
İstanbul Barosu
|
Sabahattin Kaya
|
KCK üyeliği
|
Van Barosu
|
Selçuk Kozağaçlı
|
DHKP-C örgüt üyeliği
|
Ankara Barosu
|
Serdar Öztürk
|
Ergenekon Davası
|
Ankara Barosu
|
Serkan Akbaş
|
KCK üyeliği
|
Diyarbakır Barosu
|
Servet Demir
|
KCK üyeliği
|
İzmir Barosu
|
Şakir Demir
|
KCK üyeliği
|
Siirt Barosu
|
Şaziye Önder
|
KCK üyeliği
|
Iğdır Barosu
|
Şükriye Erden
|
DHKP-C örgüt üyeliği
|
İstanbul Barosu
|
Taylan Tanay
|
DHKP-C örgüt üyeliği
|
İstanbul Barosu