Bugün 'Tehlike altında olan avukatlar günü'

Avrupa Demokrat Avukatlar Birliği (AED) ve Dünya İnsan Hakları için Avukatlar Birliği (ELDH) ile Avrupa Barosu İnsan Hakları Entitüsü (IDHAE) tarafından organiz edilen Tehlikedeki Avukatlar Günü nedeniyle tüm Avrupa'da Türkiye ve İspanya konsoloslukları önünde açıklama yapılacak. İlk kez 2010 yılında İran'daki avukatların durumuna dikkat çekmek amacıyla organize edilen etkinlik bu yıl İspanya'da 1977 yılında sendika üyesi dört avukatın öldürülmesi, ETA bağlantısı iddiası ile tutuklanan Basklı avukatlar ile Türkiye'de tutuklanan avukatlara ithaf edildi.

Tüm Avrupa'da aynı saatte gerçekleşecek etkinlik çerçevesinde İstanbul'da da avukatlar saat 12:30 da Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'nde, 13:30 da ise İspanyol Başkonsolosluğu önünde cübbbeleri ile açıklama yapacaklar.

Avrupa'da Türkiye konsololukları önünde düzenlenecek gösteriler sonrası Türk Hükümetine hitaben bir dilekçe teslim edilecek.

Türkiye'de 40 avukat cezaevinde