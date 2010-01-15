Bugün seçim yapılsa hangi parti kazanır?

T24- AKP'ye yakınlığıyla tanınan Metropoll Araştırma Merkezi’nin Ocak ayı itibariyle 31 ilde bin 614 kişi üzerinde yaptığı anket çarpıcı sonuçlar ortaya çıkardı. Ankete

göre, ‘kararsızlar/sandığa gitmeyecek/cevap yok’ oyları dağıtılınca AK Parti yüzde 38.7 ile birinci parti oldu.



Anketin sonuçlarına göre, CHP yüzde 19.4’ye düşerken, Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün kuracağı partinin oyu son iki ayda yüzde 0.9’dan yüzde 6.9’a yükseldi. MHP’ye ise 17.3 oranında oy çıktı.



CHP 3 puan kaybetti

PKK’lıların Habur’dan giriş yapması, muhalefetin oylarını tırmandırırken, açılımda alınan mesafe ile son iki ayda CHP ve MHP’nin oyları düşüşe geçti. Kasım 2009’da CHP’nin oyu yüzde 23.1 iken, Ocak 2010’da yüzde 19.4, MHP’nin oyu ise yüzde 18.4’ten yüzde 17.3’e düştü. Son iki ayda AKP’nin oylarında belirgin bir değişim olmadı.



Dersim ve Sarıgül CHP’yi vurdu

Metropol Araştırma Şirketi Başkanı Özer Sencar, anket sonuçlarını değerlendirirken vatandaşın demokratik açılıma tepkili olduğunu dile getirdi. Demokratik açılım yeterince ve doğru şekilde halka anlatılamadığını söyleyen Sencar, şunları kaydetti: “Halka tanıtılamadı ve anlatılamadı. AK Parti Habur ile ilgili olarak 7 puan oy kaybetti. Öymen’in Dersim konuşması CHP’nin oyunu 7 puan düşürdü. Sarıgül’ün TDH’si CHP’de Dersim’e öfkeli kişilerin gidebileceği yeni bir parti oldu.”

AKP yüzde 20

CHP lideri Deniz Baykal AKP’nin oyunun yüzde 20 olduğunu iddia etmişti. Baykal, “AKP’nin yüzde 20’lere düşeceği tahmini değerlendirmesini ben değil herkes yapıyor. En iyimserler bile yüzde 30-32 olarak görüyor. Kendilerinin yaptığı araştırmalar bile bunu gösteriyor” demişti.

29 Mart yerel seçimlerinde il genel meclisi için oy kullanan seçmen sayısı ile milletvekili seçimlerinde oy kullanan seçmen sayısı aynı. Bu nedenle GENAR ve Metropol anke tlerinin sonuçları, 29 Mart seçimleri sonuçlarıyla mukayese edildi.



Seçim 7 Mart 2010’da olur

MHP lideri Devlet Bahçeli seçimlerin 2010 sonbaharında yapılması gerektiğini söyleyerek, “Siyasal sürecin zorladığı 2010 yılı sonbaharında yapılması muhtemel olan seçim...” demişti. Genel Başkan Yardımcısı Deniz Bölükbaş da seçim tarihini 7 Mart 2010 olarak ilan etmişti.

AKP'nin en yakın rakibi CHP’ye 14 puan fark attı GENAR’ın “Türkiye Toplum ve Siyaset 2009 4. Çeyrek Araştırması”na göre bugün yapılacak bir seçimde sandıktan birinci parti olarak yüzde 36.5 oy oranıyla AKP çıkıyor. AKP’yi yüzde 22.9 oranıyla CHP takip ederken yüzde 10’luk seçim barajını geçen üçüncü parti ise yüzde 18.8 ile MHP. 17 ilde 2 bin 95 kişiyle yapılan anket sonuçlarına göre, Türkiye’de en beğenilen siyasetçiler sıralamasında Başbakan Erdoğan yüzde 28.5 ile birinci, Devlet Bahçeli yüzde 9.5 ile ikinci, Deniz Baykal yüzde 8.3 ile üçüncü, TDH Başkanı Mustafa Sarıgül yüzde 7.4 ile 4. sırada yer aldı.

AKP bir çok cephede ayrı ayrı mücadele veriyor GENAR Başkanı İhsan Aktaş partiler arasında fazla oy değişimi olmadığını, MHP’nin oy oranını yüzde 2 arttırdığını söyledi. Aktaş, “AKP birçok cephede mücadele ediyor. Kürt açılımı çok ağır bir konu, biraz hassasiyet durumunu göz önünde bulundurmak gerek” dedi.