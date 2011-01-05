'Bugün seçim olsa' anketinin şaşırtıcı sonuçları

T24- Metropoll Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin yaptığı araştırmada "bugün seçim olsa" sorusuna gelen yanıtlar şöyle: AKP yüzde 45.3 ile birinci parti, CHP yüzde 30.7 ile ikinci parti, MHP ise yüzde 14 ile üçüncü parti. Türkçeden başka anadillerde de eğitim ve öğretim verilmesine karşı çıkanların yüzde 69 oranında olduğunu ileri süren araştırmada yurttaşların yüzde 70'i öğrencilerin yumurta eylemlerini de polisin eylemcilere karşı uyguladığı şiddeti de onaylamıyor.



Fırat Kozok'un Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan haberi (5 Aralık 2011) şöyle:

Metropoll Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin son siyasal durum araştırmasına göre, bugün seçim olsa AKP yüzde 45.3 ile birinci parti, CHP yüzde 30.7 ile ikinci parti, MHP ise yüzde 14 ile üçüncü parti görünüyor. CHP’deki Kemal Kılıçdaroğlu aşısının halk nezdinde tuttuğunu ortaya koyan araştırmaya göre yurttaşların yüzde 70’lere varan büyük bölümü öğrencilerin yumurta eylemlerini de, polisin eylemlere karşı uyguladığı şiddeti de onaylamıyor.



Şirketin aralık ayında 31 ilde 1504 kişinin katılımıyla yaptığı anketten çıkan çarpıcı sonuçlardan bazıları şöyle:



- Bugün bir seçim yapılsa yüzde 17 civarındaki kararsızlar ve protesto oyları ile bu soruya cevap vermeyenler partilere oransal olarak dağıtıldığında; iktidar partisi AKP’nin yüzde 45.3 ile birinci, CHP’nin yüzde 30.7 ile ikinci sırada olacağı ve baraj altında kalıp kalmayacağı zaman zaman tartışılan MHP’nin ise yüzde 14 oranında oy alacağı tahmin ediliyor. Anadilde eğitim ve iki dil tartışmalarının odağındaki parti olan BDP’nin ise tahmini oy oranı yüzde 6.5.

- “Önümüzdeki genel seçimlerde vereceğiniz oyu etkileyecek en önemli konu nedir?” diye sorulduğunda Kürt meselesi ile ilgili önemsenen konular yüzde 25’e ulaşıyor. Ekonomik etkenler ise yüzde 19 ile ikinci sırada geliyor.

- Araştırma bulgularına göre; halkın yüzde 50’si ülkenin “iyiye gittiğini” söylerken, yüzde 44’ü Türkiye’nin “kötüye gittiğini” düşünüyor.

- Araştırmada son dönemin tartışma konularından biri olan yumurtalı öğrenci eylemleri konusunda da eğilim belirledi. Buna göre halkın 73’ü yumurtalı eylemleri demokratik bir protesto şekli olarak görmüyor. Bu eylemleri demokratik protesto olarak niteleyenlerin oranı yüzde 24. Aynı şekilde halkın yüzde 70 gibi büyük bir çoğunluğu polisin üniversite öğrencilerine yönelik davranışını da doğru bulmuyor. Polisi destekleyenlerin oranı yüzde 25’te kalıyor.

- Araştırma sonucu, seçim sürecine girilen bir dönemde CHP tabanının Kılıçdaroğlu’na umut bağladığını ve ona önemli bir siyasi kredi verdiğini gösteriyor. Araştırmaya göre Deniz Baykal’ı daha başarılı bulanların oranı yüzde 25 iken, Kılıçdaroğlu’nun Baykal’a göre daha başarılı olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 41.3. Her ikisini de başarısız bulan yüzde 23’lük bir kitle bulunuyor. CHP’li seçmenlerin yüzde 68’i yeni CHP’nin yeni liderini daha başarılı buluyor. CHP’li seçmenlerin yüzde 13’ü Baykal’ı daha başarılı görüyor.

- Türkçeden başka anadillerde de eğitim ve öğretim verilmesini onaylayanların oranı yüzde 30 iken buna karşı olduğunu ifade edenlerin oranı yüzde 69. BDP’lilerin yüzde 81’i anadilde eğitimi desteklerken, MHP’lilerin de yüzde 83’ü buna karşı çıkıyor.

- “En büyük dış tehdit hangi ülkeden gelmektedir?” Soruna halkın yüzde 43’ü ABD cevabını veriyor. İkinci tehdit kaynağı olarak halk yüzde 24 oranıyla İsrail’i gösterirken, ardından büyük bir oransal düşüşle yüzde 3 ile İran ve yüzde 2 Yunanistan geliyor.