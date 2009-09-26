Bugün sana yarın bana!

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün geçen hafta gerçekleştirdiği son yılların en büyük uyuşturucu operasyonunda tutuklanan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Emin Arslan ile Organize Suçlarla Mücadele Dairesi'nin başında bulunan Ahmet Pek ile daha önce yollarının kesiştiği ortaya çıktı.



9 yıl önce Emin Arslan’ın başında olduğu Organize Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık Daire Başkanlığı’nca yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanan Cemal Nayır’ın dönemin İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Pek ile fotoğrafları gazetelerde çıkmıştı. Aradan 9 yıl geçti ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi’nin başına Ahmet Pek geldi. İstanbul’da Narkotik Şube Müdürlüğü ile Pek’in başında olduğu Daire’nin ortak operasyonu bu kez Emin Arslan’a cezaevi yolunu açtı.





Uyuşturucu çetesine köstebeklik yaptığı iddiasıyla tutuklanan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Emin Arslan, 2000’de, Urfi Çetinkaya ve sağ kolu Cemal Nayır’ın tutuklandığı “Matador” operasyonuyla adını duyurmuştu. Bu operasyon sonrası 9 polis çeteye köstebeklik yapmakla suçlanmış, Nayır’ın, o dönem İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı olan Ahmet Pek’le çekilmiş fotoğrafları gazetelerde yer almıştı. Pek’in yolu yıllar sonra Arslan’la bir kez daha kesişti. Bu kez Ahmet Pek, Arslan’ın tutuklanmasına kadar giden büyük operasyonu yapan ekibin başındaydı.



Kraliyet nişanı aldı



2000’li yılların henüz başı. O yılların Türkiyesi “Matador” “Beyaz Enerji”, “Balina” “Kasırga” “Paraşüt” “Sis” “Kartal” “Bufolo”, “Hasat” ve “Kasırga” adı verilen büyük operasyonlara sahne oluyor. Operasyonların karargah merkezi Ankara Konur Sokak Numara 40’taki Organize Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık Daire Başkanlığı. Operasyonları yöneten isim, dönemin Organize Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık Daire Başkanı Emin Arslan. Arslan, o yıllarda yaptığı ve Urfi Çetinkaya’nın yakalandığı “Matador” operasyonunun ardından, Savcı Talat Şalk ile birlikte İspanya tarafından uyuşturucuya karşı verdikleri mücadele nedeniyle Kraliyet Nişanı’yla ödüllendiriliyordu.



‘Sivaslılar Grubu’



“Matador” operasyonunda tutuklanan Urfi Çetinkaya’nın sağ kolu Cemal Nayır’dı. Nayır’ın, Çetinkaya’nın sağ kolu olmasından başka bir başka özelliği daha vardı. Sivaslıydı. Kimilerine göre çok basit gibi gözüken bu ayrıntı aslında o dönem çok da basit algılanmadı. Kısa süre sonra o gün tarihli gazetelerde ”İstanbul emniyetindeki Sivaslılar grubu” ile ilgili haberler yer almaya başladı. Dönemin İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Pek’in de aralarında olduğu bazı emniyet müdürlerinin Cemal Nayır’la birlikte Sivaslılar gecesinde çekilmiş fotoğrafları gazete sayfalarına yansıyordu.



Dengeler değişiyor



O dönem İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde “Sivaslılar Grubu”nun başını çektiği iddia edilen Ahmet Pek, 2009’da Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı oldu. Ve kaderin bir cilvesi olarak, geçen hafta İstanbul’da Narkotik Şube Müdürlüğü’nün Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın koordinesinde yaptığı operasyonda Emin Arslan, çetenin köstebeği olduğu gerekçesiyle tutuklandı.



O da “Komplo” dedi



Arslan, “Matador” operasyonunda çeteye köstebeklik yaptığı iddiasıyla aralarında rütbelilerin de bulunduğu 9 polis hakkında soruşturma açmıştı. 18 ay açığa alınan polis memuru Nazmi Yıldız ile operasyon sonrası 2001’de Emniyet Genel Müdürlüğü”nce “master” için Almanya’ya gönderilen Emniyet Amiri Hüdai Sayın, Ankara’daki 5 meslektaşı hakkında “komplo kurdukları ve suç isnat ettikleri” iddiasıyla tazminat davaları açmıştı. Dava açılan isimlerin başında Emin Arslan ve yine Arslan’la birlikte dün tutuklanan Murat Nemutlu da geliyordu.



Yine kaderi cilvesi “komplocu” olmakla suçlanan Emin Arslan, yaptığı açıklamada, komployla karşı karşıya kaldığını belirterek, “Bu dönemde bir takım şeylerle karşı karşıya kalacağımızı biliyordum. Ancak böyle bir komplo ve iftira ile karşılaşacağımı düşünmüyordum” dedi.



Matador’dan yakalandılar



Matador operasyonu kapsamında yakalanan uyuşturucu kaçakçısı Urfi Çetinkaya ve sağ kolu Cemal Nayır tutuklandı. Her iki sanık da yargılama aşamasında tahliye edildi. Bir süre sonra Nayır, İkitelli’de uğradığı silahlı saldırı sonucu Çetinkaya gibi tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. Olayı Çetinkaya’nın azmettirdiği öne sürüldü. Başka bir operasyonda tutuklanan Çetinkaya, halen cezaevinde.

