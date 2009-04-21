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'Bugün olsun yine giderim'

Bilici, Haberal’ın düzenlediği toplantıya katıldığını belirterek ‘Bugün olsa yine giderim’ dedi.

21 Nisan 2009 03:00

Bilici, Haberal’ın düzenlediği toplantıya katıldığını belirterek ‘Bugün olsa yine giderim’ dedi.

Eski bakan Yaşar Okuyan'ın gündeme getirdiği, Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın toplantılarına katılan AKP'liler arasında adı geçen AKP'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Ali Bilici, "Benim katıldığım gizli bir toplantı değildi. Sayın Kamran İnan'ın konuşması vardı. Bugün konuşsa yine giderim" dedi.

Söz konusu toplantılara Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, AKP Bayburt Milletvekili Ülkü Güney ve kendisinin katıldığı öne sürülen Bilici, 3 dönem ANAP milletvekilliği yapmış, 29 Mart seçiminde de AKP'den Adana'da aday gösterilmiş ancak kaybetmişti. Bilici, Haberal'ın toplantılarına katıldığı iddiası ile ilgili olarak DHA muhabirine şunları söyledi:

"Kamran İnan benim yıllarca parlamentoda birlikte aynı partide görev yaptığım saygın ve görüşlerine itibar ettiğim bir kişi. Ankara'da bulunduğum bir gün, bir otelde konferansı olduğu söylendi, arkadaşlarla birlikte gittik. Bir başka randevum nedeniyle 15 dakika kadar kalabildim. Mahiyetinde bir gizlilik de yoktu. Açık bir konferanstı, genel politikalara ilişkin görüşlerini açıklıyordu. Kamran İnan her zaman dilnebilecek bir şahsiyettir. Bugün Adana'ya gelse konuşsa, yine dinlemeye giderim. Ben Patalya toplantılarını da Haberal toplantılarını da bilmem. Sayın Okuyan'ın ne demek istediğini anlayabilmiş değilim."

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