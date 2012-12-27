Bugün neler olacak?

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İşte 27 Aralık 2012'nin gündeminden önemli başlıklar

27 Aralık 2012 11:03

 

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ev sahipliğinde, TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri töreni düzenlenecek.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Sincan 1. OSB'de, ASO 49. Yıl Başarı Ödülleri törenine katılacak.
Erdoğan, Başbakanlık Resmi Konut'ta ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar'ı kabul edecek Başbakan Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Mehmet Akif Ersoy'u anma programına katılacak.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ticaret ve sanayi odasını, esnaf odalarını ve bazı iş yerlerini ziyaret edecek, temaslarda bulunacak.
Ergenekon Davası'na devam edilecek
Oda tv davasına devame edilecek
Sivil toplum kuruluşlarının, Suriye halkına yönelik başlattığı kampanyanın tanıtımı, Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 4. toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapacak.
Basketbolda THY Avrupa Ligi ''Top 16'' (F) Grubu ilk maçında Beşiktaş, Rusya'nın Khimki takımıyla Abdi İpekçi Spor Salonu'nda karşılaşacak.

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