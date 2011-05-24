Bugün neler olacak?

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Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, emekliye ayrılacak olan Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker ile Danıştay Başkanı Mustafa Birden'i Çankaya Köşkü'nde ayrı ayrı kab

24 Mayıs 2011 03:00

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, emekliye ayrılacak olan Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker ile Danıştay Başkanı Mustafa Birden'i Çankaya Köşkü'nde ayrı ayrı kabul edecek.

- Sri Lanka Büyükelçisi Donald Perera, El Salvador Büyükelçisi Anita Cristina Escher Echeverriia, Maldivler Büyükelçisi Iruthisham Adam, Kenya Büyükelçisi Josephine Gaita ve Honduras Büyükelçisi Efrain Diaz Arrivillaga, Cumhurbaşkanı Gül'e güven mektuplarını sunacak.

2- TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Safranbolu'da asfalt plentinin açılışına katılacak.

3- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, veda ziyaretinde bulunacak olan Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker'i kabul edecek.

- AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitingde konuşacak, İlahiyat Fakültesinde toplu açılış törenine katılacak.

- Erdoğan, Batman'da vatandaşlara seslenecek ve Valiliği ziyaret edecek.

4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Ardahan, Iğdır, Ağrı ve Artvin'deki mitinglerinde konuşacak.

5- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, MÜSİAD Bursa Şubesi üyeleriyle kahvaltıda bir araya gelecek, Memur-Sen'in ''500 Altın Çocuğa 500 Altın Programı''na katılacak, Rahime Çelik Kız Meslek Lisesine ait sosyal ve spor tesisleri ile Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi'nin açılışını yapacak.

6- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Muğla ve Denizli mitinglerinde konuşacak.

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