Bugün neler olacak?

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19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile diğer devlet erkanı, Anıtkabir'deki törene

19 Mayıs 2011 03:00


1- 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile diğer devlet erkanı, Anıtkabir'deki törene katılıyor.
     -Ulus'taki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından, Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nda, devlet erkanı, öğrenciler ve vatandaşların katılacağı tören düzenlenecek.
     - İstanbul'da Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayacak törenler, Türk Telekom Arena Stadı'nda sürecek. 

     2- Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan, Siirt'in Aydınlar ilçesindeki Alkumru Barajı'nın açılışını birlikte yapacak. 

     3- AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan, partisince Siirt Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitingde konuşacak. 

     4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisince memleketi Tunceli'de düzenlenecek mitinge katılacak. 

     5- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları ile BESOB'un akşam yemeğine katılacak. 

     6- ABD Başkanı Barack Obama, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki gelişmeler ve ABD'nin bölgeye ilişkin politikası konusunda konuşma yapacak. 

     7- IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn'ın görevinden istifa etmesinin ardından gelişmeler izleniyor. 

     8- Spor Toto 2. Lig play-off turunda ikinci finalist de belli oluyor. 
     - Yarı finalde Sakaryaspor ile BUGSAŞ Spor, Mardan Antalyaspor Stadı'nda karşı karşıya gelecek. 

     9- Beko Basketbol Ligi play-off çeyrek final mücadelesinde Olin Edirne, sahasında Banvit ile karşılaşacak.


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