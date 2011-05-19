Bugün neler olacak?



1- 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile diğer devlet erkanı, Anıtkabir'deki törene katılıyor.

-Ulus'taki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından, Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nda, devlet erkanı, öğrenciler ve vatandaşların katılacağı tören düzenlenecek.

- İstanbul'da Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayacak törenler, Türk Telekom Arena Stadı'nda sürecek.



2- Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan, Siirt'in Aydınlar ilçesindeki Alkumru Barajı'nın açılışını birlikte yapacak.



3- AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan, partisince Siirt Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitingde konuşacak.



4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisince memleketi Tunceli'de düzenlenecek mitinge katılacak.



5- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları ile BESOB'un akşam yemeğine katılacak.



6- ABD Başkanı Barack Obama, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki gelişmeler ve ABD'nin bölgeye ilişkin politikası konusunda konuşma yapacak.



7- IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn'ın görevinden istifa etmesinin ardından gelişmeler izleniyor.



8- Spor Toto 2. Lig play-off turunda ikinci finalist de belli oluyor.

- Yarı finalde Sakaryaspor ile BUGSAŞ Spor, Mardan Antalyaspor Stadı'nda karşı karşıya gelecek.



9- Beko Basketbol Ligi play-off çeyrek final mücadelesinde Olin Edirne, sahasında Banvit ile karşılaşacak.





