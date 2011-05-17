Bugün neler olacak?





1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Irak Vilayetlerden Sorumlu Devlet Bakanı Turhan Müftü ve beraberindeki heyeti, Çankaya Köşkü'nde kabul edecek.



- İçişleri Bakanı Osman Güneş de konuk bakanla makamında görüşecek.



2- TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, G-20 Parlamento Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere, Kore'nin başkenti Seul'e gidecek.



3- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Büyükelçisi Francis J. Ricciardone'yi, Yenimahalle Heliport'ta kabul edecek.



- AKP Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda halka seslenecek, ardından toplu açılış törenine katılacak.



- Başbakan Erdoğan, Malatya'da düzenlenecek mitingde konuşacak ve bazı tesislerin toplu açılışını yapacak.



4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ordu ve Giresun'da halka hitap edecek.



5- Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon Müessese Müdürlüğü maden ocağında geçen yıl meydana gelen grizu patlamasında ölen 30 madenci anılıyor.



- Piyanist Tuluyhan Uğurlu, madenciler için anma konseri verecek.



6- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Karaman ve ilçelerinde düzenlenecek mitinglerde konuşacak.





