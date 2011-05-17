T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bugün neler olacak?

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Büyükelçisi Francis J. Ricciardone'yi, Yenimahalle Heliport'ta kabul edecek.

17 Mayıs 2011 03:00



1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Irak Vilayetlerden Sorumlu Devlet Bakanı Turhan Müftü ve beraberindeki heyeti, Çankaya Köşkü'nde kabul edecek.

- İçişleri Bakanı Osman Güneş de konuk bakanla makamında görüşecek.

2- TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, G-20 Parlamento Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere, Kore'nin başkenti Seul'e gidecek.

3- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Büyükelçisi Francis J. Ricciardone'yi, Yenimahalle Heliport'ta kabul edecek.

- AKP Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda halka seslenecek, ardından toplu açılış törenine katılacak.

- Başbakan Erdoğan, Malatya'da düzenlenecek mitingde konuşacak ve bazı tesislerin toplu açılışını yapacak.

4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ordu ve Giresun'da halka hitap edecek.

5- Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon Müessese Müdürlüğü maden ocağında geçen yıl meydana gelen grizu patlamasında ölen 30 madenci anılıyor.

- Piyanist Tuluyhan Uğurlu, madenciler için anma konseri verecek.

6- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Karaman ve ilçelerinde düzenlenecek mitinglerde konuşacak.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24