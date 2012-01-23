-Bugün kazanan taraf olabilirdik ESKİŞEHİR (A.A) - 22.01.2012 - Eskişehirspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Eskişehirspor'un Galatasaray karşısında bugün kazanan taraf olabileceğini söyledi. Yanal, maçın ardından yaptığı açıklamada, takım olarak hedefledikleri oyunu oynamaya çalıştıklarını belirterek, ''Soğuk kış gününde bütün şartlara rağmen sıcak bir oyundu. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Oyunu pozitif yönde değerlendirdiler. Yetenekli oyuncularımız oyuna katılımını fazlasıyla yerine getirdiler. Daha iyi olabiliriz, daha iyi yerlere gelebiliriz'' dedi. Her geçen gün daha iyi futbol oynadıklarını ifade eden Yanal, şöyle konuştu: ''Bugün kazanan taraf olabilirdik. 9 haftadır kazanan, kendine güvenen, pozitif futbol oynayan bir Galatasaray... İyi oynadığımızı düşünüyorum. Pozisyona girdik, rakibimize pozisyon vermedik. Galip de gelebilirdik. Ama sonuçta iyi futbol, bizim hanemize yazılmış başka bir puandır. Böyle oynayıp kazanacağımız çok maç olacaktır. Amacımız böyle oynayıp kazanmak; bugünkü sonucun daha iyisini gerçekleştirmek. Özellikle maçın başından sonuna kadar bu pozitif futbolu destekleyen taraftara da çok teşekkür ediyorum. Artık özlemimiz olan galibiyetleri almak ve bu oyunu devam ettirmek en büyük hedefimizdir.'' Yanal, bir gazetecinin ''Saha zemini ortaya çıkan sonucu etkiledi mi?'' sorusu üzerine, ''Zemin çok kötüydü, ama iki takım da aynı zeminde oynadı. İki takımın da aynı zemini paylaştığı bir yerde 'bu takım için avantaj, diğeri için dezavantaj' demek çok mantıklı değil. Ben kış şartlarında bu zemini hazır hale getiren stat ekibine çok teşekkür ediyorum'' dedi.