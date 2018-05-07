T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bugün İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İşte alternatif güzegâhlar

Fotoğraf temsilidir

07 Mayıs 2018 11:53

Cumhuriyet gazetesinin 94. yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul Şişli'de saat 18:00 ile 22:00 saatleri arasında itibaren İstiklal Sokağı ve Prof. Dr. Nurettin Mazhar Öktel Sokağı trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kutlama etkinliğinin 18.00-22.00 saatleri arasında gazetenin bahçesinde yapılacağı belirtildi.

TIKLAYIN - "Bugün gözünü budaktan sakınmayan bir 'delikanlı'nın doğum günü"

Vatandaşlar alternatif yollara yönlendirilecek

Etkinlik kapsamında saat 16.30'dan itibaren İstiklal Sokağı ve Prof. Dr. Nurettin Mazhar Öktel Sokağı'nın trafiğe kapatılacağı aktarılan açıklamada, alternatif güzergâhlar olarak Şişli'den gelen akımın Mecidiyeköy, Mecidiyeköy'den gelen akımın ise Şişli Camisi istikametine verileceği bildirildi.

ETİKETLER

şişilicumhuriyet gazetesihaberistanbultrafikkapalı yolalternatifgüzergahİstiklal SokağıNurettin Mazhar Öktel Sokağı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24