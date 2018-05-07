Bugün İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Cumhuriyet gazetesinin 94. yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul Şişli'de saat 18:00 ile 22:00 saatleri arasında itibaren İstiklal Sokağı ve Prof. Dr. Nurettin Mazhar Öktel Sokağı trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kutlama etkinliğinin 18.00-22.00 saatleri arasında gazetenin bahçesinde yapılacağı belirtildi.

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Vatandaşlar alternatif yollara yönlendirilecek

Etkinlik kapsamında saat 16.30'dan itibaren İstiklal Sokağı ve Prof. Dr. Nurettin Mazhar Öktel Sokağı'nın trafiğe kapatılacağı aktarılan açıklamada, alternatif güzergâhlar olarak Şişli'den gelen akımın Mecidiyeköy, Mecidiyeköy'den gelen akımın ise Şişli Camisi istikametine verileceği bildirildi.