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Bugün iki hastane grevde olacak

İstanbul Üniversitesi'ne bağlı tıp fakültesi hastanelerinde bir günlük grev nedeniyle, acil hasta dışında bugün hasta bakılmayacak.

22 Kasım 2011 02:00


T24 - İstanbul Üniversitesi'ne bağlı tıp fakültesi hastanelerinde bir günlük grev nedeniyle, acil hasta dışında bugün hasta bakılmayacak.


İstanbul ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğretim üyeleri, asistan ve uzman hekimler ve öğrencileri ile sağlık çalışanları, grevin adına "Tıp eğitimi ve sağlıktaki yıkıma karşı görevdede olacağız" dedi.


CNNTürk'te yer alan habere göre, dün Türk Tabipler Birliği'nin internet sitesinden de grevle ilgili bir açıklama yapıldı.


Açıklamada, "Tıp fakülteleri işlevlerini yapamaz duruma getiriliyor, tıp öğrencilerinin ve asistan hekimlerin eğitim almaları engelleniyor. Öğretim üyeleri eğitim veremez, araştırma yapamaz, sağlık hizmeti sunamaz duruma geliyor. Öğretim üyeleri sözleşmeli çalışma sistemine geçmeye zorlanıyor. Sağlık çalışanlarına düşük ücretlerle, güvencesiz olarak sözleşmeli şartı getiriliyor" denildi.



Hekimler, bu açıklamada isteklerini şu şekilde dile getirdi:


"Biz eğitim ve bilimsel araştırmanın yapılabildiği, hasta bakım hizmetlerinin yeterli süre ayrılarak nitelikli düzeyde sunulabildiği, özlük haklarımızın tanındığı ve emeğimizin karşılığının çalışma barışımız bozmadan maaş olarak ödendiği, iş güvencesi ve akademik özgürlüğün olduğu, meslek örgütlerinin işlevsiz bırakılmadığı, "tabipliğin kamu ve kişi yararına uygulanıp geliştirilmesinin sağlandığı" bir ortamda çalışmak istiyoruz"



İki fakültenin bahçesinde çadır


İstanbul Tabip Odası ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Aksaray Şube temsilcileri de İstanbul ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bahçelerinde kurulan "GÖREV" çadırıyla, imza toplayıp, grev çağrısı yaptılar. Bu çadırlar aracılığıyla 20 bin imza toplandığı bildirildi.


Bugün ne yapacaklar?


Saat 09.00’dan başlayarak İstanbul Tıp ve Cerrahpaşa Tıp Fakültelerinde kurulan "GÖREV" çadırının önünde toplanılacak. Sonrasında saat 10.00’da İstanbul Tıp ve Cerrahpaşa Tıp Fakültelerinden yürüyüşe başlayarak 10.30'da Fındıkzade'de bir araya gelme ve ardından toplu olarak İstanbul Tıp Fakültesi'ne doğru yürüyüşe geçilecek. En son saat 12.00’de İstanbul Tıp Fakültesi’nde "GÖREV" çadırının önünde basın açıklaması yapılacak.




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