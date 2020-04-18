Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün yurt genelinde açık ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Trabzon ve Rize çevresinde akşam saatlerinde yağmur tahmin ediliyor. Sıcaklıklar ise 2-5 derece artıyor.

Rüzgârın ise batı ve kuzeybatı, zamanla batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. İşte alınan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...

İşte beklenen sıcaklıklar

ANKARA: 23, Parçalı ve az bulutlu.

İSTANBUL: 19, Az bulutlu.

İZMİR: 25, Az bulutlu ve açık.

KOCAELİ: 23, Az bulutlu.

MUĞLA: 24, Az bulutlu.

ADANA: 27, Parçalı ve az bulutlu.

ANTALYA: 25, Parçalı ve az bulutlu.

HATAY: 26, Az bulutlu.

ESKİŞEHİR: 22, Parçalı ve az bulutlu.

SİVAS: 22, Parçalı ve az bulutlu.

KASTAMONU: 23, Az bulutlu ve açık.

SAMSUN: 16, Parçalı bulutlu.

TRABZON: 15, Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra çok bulutlu ve hafif yağmurlu.

ERZURUM: 17, Parçalı bulutlu.

KARS: 18 Parçalı bulutlu.

MALATYA: 24, Parçalı bulutlu.

VAN: 16, Parçalı az bulutlu.

DİYARBAKIR: 24, Parçalı bulutlu.

MARDİN: 23, Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA: 27, Parçalı ve az bulutlu.