Bugün hangi yollar kapalı

Taksim Meydanı'ndaki 1 Mayıs kutlamaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak, Kabataş-Taksim Finüküler sistemi, Taksim-Karaköy tünel seferleri, İstiklal Caddesi nostaljik tramvayı, Şişhane-Taksim ve Taksim-Osmanbey arası metro seferleri de yapılmayacak.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün Taksim'de düzenlenecek ''1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'' nedeniyle saat 07.00'den itibaren bazı yollar kontrollü olarak etkinlik bitimine kadar trafiğe kapatılacak.

Buna göre, Mecidiyeköy Ortaklar'dan itibaren Halaskargazi Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Yedikuyular Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Sıraselviler Caddesi, Gümüşsuyu Caddesi, Taşkışla Caddesi, Taşkışla Tünel, Rumeli Caddesi ve Abdulhak Hamit Caddesi, kutlamalar kapsamında trafiğe kapatılacak.

Yolcuzade İskender Caddesi'nden gelen akım, Şişhane Meydanı'ndan Okçumusa ve Bankalar caddeleri yönüne verilecek. Abide-i Hürriyet Caddesi'ne gelen araçlar, Hürriyettepe ışıklardan Cevahir Otel istikametine, Darülaceze'den Hürriyettepe ışıklar istikameti ile Bomonti Dere'den gelen araçlar da Cevhir Otel önünden tekrar Darülaceze Caddesi veya Bomonti yönüne verilecek.

Mecidiyeköy'den Halaskargazi Caddesi'ne trafik akışı sağlanmayacak. Bu istikamete gidecek araçlar Esentepe istikametine yönlendirilecek. Şişli yönüne gidecek trafik akışı da Ergenekon Caddesi, Kurtuluş Caddesi ve Dolapdere'ye aktarılacak.

Dolmabahçe'den Gümüşsuyu'na ve Küçük Çiftlik'e gidecek araçlar, sahil yönünden Karaköy'e yönlendirilecek. Adilbaba (Maçka taksi) yönünden gelen akım ise Teşvikiye Caddesi'ne verilecek. Teşvikiye Caddesi'nden Mete Caddesi'ne çıkan tünel kapalı tutulacak.

Perşembe Pazarı ve Unkapanı'ndan gelen araçlar Şişhane'den Kasımpaşa yönüne yönlendirilecek. Tarlabaşı Bulvarı trafiğe kapatılacak ve Kasımpaşa'dan gelen araçlar, Unkapanı ve Perşembe Pazarı'na mecburi olarak yönlendirilecek.

Dolapdere'den Yedikuyular-Divan istikameti araç trafiğine kapatılacak, araçlar Dolapdere Kavşağı'ndan ''U'' dönüşü yaptırılacak. Dolapdere Caddesi'nden Ömer Hayyam Caddesi'ne de araç geçişine izin verilmeyecek.

Teşvikiye Caddesi'nden gelen trafik akışı, Nişantaşı Kavşağı'ndan Rumeli Caddesi'ne verilmeyip Valikonağı alt başa yönlendirilecek. Süleyman Seba Caddesi'nden gelen akım da Teşvikiye Caddesi'ne aktarılacak.

Boğazkesen Caddesi trafiğe kapatılırken, bu yöne gelen araçlar da Karaköy istikametine yönlendirilecek. Mebusan Yokuşu'nda araç geçişine izin verilmezken, araçlar için Karaköy istikametine doğru mecburi yön yapılacak.

Sıraselviler Caddesi'nden gelen araçlar ise Cihangir Firuzağa Meydan'ından Boğazkesen istikametine yönlendirilecek.

Ayrıca, Atatürk Bulvarı Ragıp Gümüşpala ayrımı, Ragıp Gümüşpala Caddesi Unkupanı ayrımı, Kadıköy İskelesi önü Galata ayrımı, Ragıp Gümüşpala Caddesi Galata Köprüsü ayrımı da ihtiyaç halinde trafiğe kapatılacak. E-5 kuzey ve güneyden Mecidiyeköy giriş katılımları da ihtiyaç halinde trafiğe kapatılacak.



Finüküler, tünel, nostaljik tramvay ve metro seferleri iptal



Kutlamalar kapsamında Kabataş-Taksim Finüküler sistemi, Taksim-Karaköy tünel seferleri, İstiklal Caddesi nostaljik tramvayı, Şişhane-Taksim ve Taksim-Osmanbey arası metro seferleri iptal edilecek.

Miting alanında bulunan Taksim Eğitim ve Araştırma ile Alman Hastanelerine gelen ambulans ve hastalar da Karaköy Firuzağa yönünü kullanabilecek.