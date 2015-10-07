Bugün gündemde neler var?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Japonya'ya yapacağı 2 günlük resmi ziyareti bugün başlayacak.

Politika

- Başbakan Ahmet Davutoğlu, partisinin İstanbul il teşkilatı kahvaltısına katılacak, esnaf ve okul ziyaretlerinin ardından Davutoğlu Bayrampaşa'da toplu açılış törenine iştirak edecek. Davutoğlu, akşam da AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda sivil toplum kuruluşları buluşmasına katılacak. (07.30/10.30/11.30/17.00/20.00- İstanbul)

- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşen Gürcan, Türkiye İş Kadınları Derneği tarafından düzenlenen 'Women 20' konulu toplantıya katılacak. (10.00- İstanbul)

- Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Aksaray Devlet Hastanesi'nin temel atma törenine katılacak. (14.00-Aksaray)

- HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Silvan'da öldürülen Hayriye Hüdaverdi ve Vedat Akcanım'ın yakınlarına taziye ziyaretinde bulunacak. (11.30-Diyarbakır)

- Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, seçim beyannamesini Sürmeli Otel'de açıklayacak. (14.00-Ankara)

- MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, milletvekili adaylarının tanıtılacağı toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak. (10.30- Bursa)

- RTÜK üyeleri, başkan seçimi için 11. kez toplanacak. (10.00-Ankara)

Ekonomi

- TÜİK, 2013-2014 yılları Hayat Tablosu verisini açıklayacak. (10.00-Ankara)

Dünya

- Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Avrupa Parlamentosu'na hitap edecek. (Strasbourg)

- İspanya Kralı VI. Felipe, Avrupa Parlamentosu'nu ziyaret edecek. (Strasbourg)

- HDP Milletvekili Leyla Zana, Avrupa Parlamentosu'nda "Türkiye'deki krize nasıl barışçıl bir çözüm bulunabilir?" konulu toplantıya katılacak. AP'de ayrıca Türkiye'deki durumla ilgili oturum yapılacak. (Strasbourg)

- Rusya'nın Suriye'de düzenlediği hava operasyonlarına ilişkin gelişmeler izleniyor. (Moskova)

- Birleşmiş Milletler İnanç ve Din Özgürlüğü Özel Raportörü Heiner Bielefeldt, ara bölgedeki Chateau Status Restoran'da "Sınır ötesi ilişkilerle güven inşa etmek - Kıbrıs ve farklı bölgelerdeki tecrübeler" konulu konferans verecek. (Lefkoşa- Ara Bölge)

Güncel

- Niğde'nin Ulukışla ilçesinde 1 polis memuru ile 1 astsubay ve kamyon şoförünü öldüren IŞİD üyesi 11 sanığın yargılanmasına devam edilecek. (10.00-Niğde)

- 28 Şubat Davası'na Ankara Adliyesi'nde devam edilecek. (09.30-Ankara)

- Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, 274 sanıklı Ergenekon davasının Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nde görülen temyiz incelemesi ikinci duruşmasında ifade verecek. (09.30-Ankara)

- DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, 10 Ekim 2015 Cumartesi günü Ankara Sıhhiye Meydanı'nda gerçekleştirilecek olan mitingle ilgili Heykel Atatürk Anıtı önünde basın açıklaması yapacak. (12.30-Bursa)

- Turgut Özal Üniversitesi Akademik yılı açılışı yapılacak. Törende 'Akademik Yükselme ve Cübbe Giyme Merasimi' ile Bilim ve Teşvik Ödülleri de verilecek. (09.30-Ankara)

- Abant Platformu tarafından Taksim Elite World Otel'de düzenlenecek Abant Taksim Buluşmaları'nda 'Belirsiz Bir Dünyada Muhalefet ve Protesto' kavramları ele alınacak. (15.00- İstanbul)

- Adana Valiliği, Çukurova Üniversitesi, Tıbb-ı Nebevi Derneği ile Çukurova Kalkınma Ajansı ortaklığında 2015 Uluslararası Tıbb-ı Nebevi Kongresi yapılacak. (10.00-Adana)

Spor

- Dünya Supersport Şampiyonası'nda 4. kez mutlu sona ulaşan Kenan Sofuoğlu ile Toprak Razgatlıoğlu ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, The Marmara Pera Oteli'nde basın mensuplarıyla bir araya gelecek. (10.30-İstanbul)

- Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'na isim sponsoru olan Sompo Japan Sigorta ile Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı arasında Kulüp Başkanı Fikret Orman ve oyuncuların da katılacağı BJK Akatlar Arena'da sponsorluk anlaşması imzalanacak. (10.30-İstanbul)

- Süper Lig'in lideri Beşiktaş, iki günlük iznin ardından 8. haftada konuk edeceği Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına BJK Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla başlayacak. (18.00-İstanbul)

- A Milli Futbol Takımı, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki Çek Cumhuriyeti ve İzlanda maçlarının hazırlıklarına Riva'da yapacağı antrenmanla devam edecek. (18.30-İstanbul)

- Süper Lig takımlarının 8. hafta maçlarının hazırlıkları takip edilecek.

- Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezonun şampiyonu Pınar Karşıyaka, Türkiye Kupası'nın sahibi Anadolu Efes ile 31. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Yaşar Doğu Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. (19.30-Samsun)