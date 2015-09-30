Bugün gündemde neler var?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a sırasıyla; Hollanda Büyükelçisi Kees Cornelis Van Rij, Almanya Büyükelçisi Martin Erdamann ve AB Temsilcisi Hansjörg Haber, güven mektuplarını sunacak.

Politika

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1 Kasım seçimi bildirgesini 'Önce Türkiye' sloganı altında ATO Kongre ve Sergi Sarayı'nda açıklayacak. (11.00-Ankara)

- HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, parti genel merkezinde sosyal medya ekibi tarafından düzenlenen Facebook canlı yayını etkinliğine katılarak soruları yanıtlayacak. (20.30-Ankara)

- MHP'nin Adana milletvekili adayları basın mensuplarıyla biraraya gelecek. (10.00-Adana)

Ekonomi

- TÜİK, Ağustos ayı Dış Ticaret istatistiklerini açıklayacak. (10.00-Ankara)

- TÜİK, 1. dönem (Ocak-Haziran) elektrik ve doğalgaz fiyatlarını açıklayacak. (10.00-Ankara)

Dünya

-Başbakan Ahmet Davutoğlu,BM Genel Kurulu'na hitap edecek. Davutoğlu, Filistin bayrağının BM merkezlerine çekilmesi törenine ve 'Göç-Sürdürülebilir Kalkınma' konusundaki üst düzeyli toplantıya iştirak edecek. Temaslarını tamamlayan Davutoğlu ABD'den ayrılacak. (New York)

- BM Genel Merkezi önüne 70. Dönem Genel Kurulu toplantıları için New York'a gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Filistin bayrağını göndere çekecek. Filistin'in, BM tarafından devlet olarak tanınmasının en önemli safhası olarak gösterilen bayrak törenine, 194 üye ülkenin temsilcileri katılacak. (New York)

- Mina'da 769 hacının ölümüne, 934'ünün yaralanmasına neden olan izdiham faciasına ilişkin gelişmeler izleniyor. (Medine)

- KKTC Dinişleri Başkanlığı'nın organizasyonuyla Güney Kıbrıs'ta bulunan Hala Sultan Tekkesine yaklaşık bin kişilik bir ekip ziyarette bulunacak. (Larnaka)

Güncel

- Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde şehit olan Uzman Çavuş Yunus Arda'nın

cenazesi Erzurum'da, Uzman Çavuş İzzet Taşbaş'ın cenazesi de Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde toprağa verilecek. (Erzurum-Afyonkarahisar)

- Batman'ın Kozluk ilçesinde polis aracının geçişi sırasında yola döşenen mayının patlatılması sonucu şehit olan Özel Hareket polisi Nedim Erbay'ın cenazesi Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Saraçlar Mahallesi'nde toprağa verilecek. (Manisa)

- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) başkan ve başkan vekili seçimi için Üst Kurul Üyesi Arif Fırtına'nın başkanlığında toplanacak. (11.00-Ankara)

- Silivri Cezaevi'nde bulunan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ve emniyet mensupları, aileleriyle açık görüşte bir araya gelecek. (10.00-İstanbul)

- Güney Marmara'nın tek vakıf üniversitesi olan Bursa Orhangazi Üniversitesi 2015 2016 akademik yılını törenle açacak. (10.00-Bursa)

- Passolig'in (taraftar kartı) iptali için açılan davaya, Ankara Adliyesi 16. Tüketici Mahkemesi'nde devam edilecek. (10.00-Ankara)

Spor

- Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Astana ile Galatasaray, Astana Arena'da karşı karşıya gelecek. Grubun diğer maçında ise Atletico Madrid-Benfica Madrid'de karşı karşıya gelecek. (19.00-21.45-Kazakistan-İspanya)

- UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda Celtic ile karşılaşacak olan Fenerbahçe bu maçın hazırlıklarına yapacağı antrenmanla devam edecek. Sarı lacivertli ekip antrenmanın ardından İskoçya'ya gidecek. (11.00-15.30-İstanbul)

- Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Beşiktaş-Fenerbahçe maçında yaşanan hakem hatalarıyla ilgili Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı 1907 Tribünü'nde bir basın toplantısı düzenleyecek ve soruları cevaplayacak. (14.00-İstanbul)

- Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda konuk edeceği Sporting Lizbon maçıyla ilgili bir basın toplantısı düzenleyecek. Siyah beyazlı ekip basın toplantısının ardından maçla ilgili son çalışmasını yapacak. (17.00-18.00-İstanbul)

- UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'a konuk olacak olan Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'da teknik direktör Jorge Jesus ve bir oyuncu maçın oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda basın mensuplarının sorularını cevaplayacak. Konuk ekip Beşiktaş maçının son çalışmasını da aynı yerde yapacak. (18.00-18.30-İstanbul)

- Bursaspor hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına Özlüce Tesisleri'nde başlayacak. (17.30-Bursa)