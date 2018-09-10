Bugün ekonomi ve siyaset gündeminde ne var?

Bugün (10 Eylül 2018) ekonomi ve siyaset gündeminde öne çıkan önemli gelişmeler şöyle:
- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında genel merkezde toplanacak.
(Ankara/11.00)
- TÜİK, yılın ikinci çeyreğine ilişkin dönemsel gayri safi yurt içi hasıla verisini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Suriye'deki sıcak bölgelerde durum takip ediliyor.
(Halep/İdlib/Humus)
- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.
(Sana)
- 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.