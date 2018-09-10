Bugün ekonomi ve siyaset gündeminde ne var?

Bugün (10 Eylül 2018) ekonomi ve siyaset gündeminde öne çıkan önemli gelişmeler şöyle:

- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında genel merkezde toplanacak.

(Ankara/11.00)

- TÜİK, yılın ikinci çeyreğine ilişkin dönemsel gayri safi yurt içi hasıla verisini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Suriye'deki sıcak bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus)

- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

(Sana)

- 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.