Bugün Dünya Kız Çocukları Günü; her yıl 7.5 milyon çocuk zorla evlendiriliyor

11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü vesilesiyle bir açıklama yapan Save The Children Vakfı, küresel çapta her yıl 7 milyon 500 bin kız çocuğu zorla evlendirildiğini açıkladı.

Dünyanın her yerinde kız çocuklarının ‘çocukluklarını’ ve ‘hayatlarını’ yaşamasını engelleyen uygulama ve gelenekler mevcut.

Bunların başında ise yaygın bir şekilde devam eden çocuk yaşta zorla evlilikler geliyor.

Çocuklara Yardım örgütü Save The Children (Çocukları Kurtarın Vakfı) bugün vesilesiyle kız çocuklarının zorla evlendirilmesine ilişkin küresel ölçekte yapılan bir araştırmayı Berlin’de kamuoyu ile paylaştı.

En çok evlilik Orta ve Batı Afrika’da

DW Türkçe’de yer alan habere göre araştırma sonuçları her yıl küresel alanda 7 milyon 500 bin kız çocuğunun yasadışı bir şekilde zorla evlendirildiğini ortaya koydu.

Araştırmaya göre bu evlilikler en çok Orta ve Batı Afrika ülkelerinde gerçekleşiyor.

Bu ülkelerde her yıl yaklaşık 1 milyon 700 bin kız çocuğu yasadışı biçimde zorla evlendiriliyor.

Save the Children örgütünün Almanya Başkanı Susanne Krüger, “Erken yaşta evlendirilen birçok kız çocuğu şiddet ve istismara maruz kalıyor” dedi.

“Kız çocukları erkekler ile aynı şanslara sahip olamayacak”

Bu kız çocuklarının eğitim ve kendini geliştirme haklarının bu şekilde ellerinden alındığına dikkat çeken Krüger şöyle devam etti:

Çocuk yaşta evlilikler olduğu sürece, kız çocukları hiçbir zaman erkek çocukları ile aynı şanslara sahip olamayacaklar.

Vakıf tarafından yapılan araştırmanın sonuçlarına göre bu evliliklerin önüne geçmek için çeşitli yasal düzenlemelerle ilerleme kaydedildi.

“Sadece yasalar yeterli değil, çünkü birçok ülkede uygulanmıyor”

Verilere göre 2015 – 2017 yılları arasında 9 ülkede evlenme yaşı yükseltildi ya da istisnai durumlar yasalardan çıkarıldı.

Ancak Krüger bu sorunla mücadelede sadece yasaların yeterli olmadığını söylüyor. Çünkü Krüger, birçok ülkenin yasaları düzenli bir biçimde hayata geçirmemesinin büyük bir sorun olduğuna dikkat çekiyor.

Save The Children Almanya Başkanı Krüger, en erken evlenme yaşının 18’e çıkarılmasını ve tüm istisnai düzenlemelerin de kaldırılmasını talep ediyor.