Bugün Dünya Barış Günü

T24 - Tüm dünyada kutlanan ‘1 Eylül Dünya Barış Günü’ Türkiye’de de çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Etkinliklerde silahların susması, savaşların son bulması çağrısı yapılacak ve barış özlemi dile getirilecek.



Dünya Barış Günü etkinlikleri kapsamında İstanbul’da, çeşitli meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşları, Galatasaray Meydanı’nda zincir oluşturarak “Operasyonlar dursun, barış olsun” diyecek. Ankara’da ise, Yüksel Caddesi’nden başlanarak Sakarya meydanında son bulacak bir yürüyüş gerçekleştirilecek. Ardından basın açıklaması yapılacak. İzmir’de, Basmane’de buluşularak gerçekleştirilecek yürüyüşün ardından Konak Meydanı’nda basın açıklaması yapılacak. Batman’da, Barış ve Demokrasi Partisi, Ahmet Türk ve Aysel Tuğluk’un katılımıyla barış mitingi gerçekleştirecek.





Neden 1 Eylül?



Alman ordularının Polonya 'ya saldırması ile 1 Eylül 1939 günü başlayan ve milyonlarca insanın ölümüne sebep olan, şehirleri enkaz haline getiren, kimi tarihçiler ve uzmanlar tarafından I. Dünya Savaşı'nın devamı hatta son hesaplaşması olarak da görülen II. Dünya Savaşı, 20. yüzyılda, dünya çapında yapılan iki savaştan ikincisidir. Son aşamasında, Amerika Birleşik Devletleri'nin 6 Ağustos 1945’te, Uranyum–235 tipi atom bombası ile Nagasaki' ye düzenlediği saldırıdan dolayı 1945 yılının sonuna kadar Hiroşima'da, yaklaşık 140.000 kişi hayatını kaybetmiştir.



II. Dünya Savaşı’nın başladığı 1 Eylül 1939 tarihinin 50. yılında 1 Eylül, Dünya Barış Günü olarak ilan edilmiştir. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de, Dünya Barış Günü, silahların susmasının talep edildiği ve barış dileklerinin dile getirildiği çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır.







