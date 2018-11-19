Bugün dünkü kilonuzda değilsiniz; çünkü 144 yıllık kilo anlayışı değişti

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, 144 yıldır kullanılan 'kilo' anlayışının bu sabah itibariyle değiştiğini, teraziye esas oluşturan ölçme sistemi, 'ölçü birimi' ve 'metre'nin tarihe karıştığını yazdı. Artık ölçü fiziki bir madde yerine, fiziğin 'kuantum' kanunlarına göre ölçülecek. Kilo fiziksel ağırlıkla değil, 'enerji ile ölçme' sistemiyle belirlenecek. Bu uygulama 20 Mayıs 2019'da başlayacak.

1875 yılında yürürlüğe giren ve bütün dünyada 'K' olarak kullanılan kilonun karşılığı 1 litre suya eşdeğer silindirdi. Fiziki madde ile tarif edilen ölçü değiştirilerek, fiziğin 'kuantum' kanunlarına göre belirlenecek. Yani kilo artık fiziksel ağırlıkla değil, enerji ile ölçülecek. 1875 yılında Paris'te kurulan 'Uluslararası Ağırlık ve Ölçü Bürosu' bu sabahtan itibaren hesaplamalarını buna göre yapacak. Öte yandan yeni uygulama 20 Mayıs 2019'da başlayacak.

"Çünkü kilo, kilo kaybediyor"

Ertuğrul Özkök yeni gelişmeyi köşesinde değerlendirerek, "Sabah tartıya çıktığınız zaman kilonuz yine aynı kilo gibi görünecek, ama aslında o kilonuz artık aynı kilo olmayacak. Çünkü kilo, kilo kaybediyor. Metalden yapılmış bir nesne durup dururken ağırlık kaybeder mi? Evet, sıkışmış gazların çıkması vs yüzünden ağırlık azalıyormuş... Ama ağırlık birimi dünyada o kadar hassas alanlarda da kullanılıyor ki bu farka bile tahammül yok" dedi.

Ertuğrul Özkök'ün "Bugünden itibaren kilo artık bildiğimiz kilo değil" başlığıyla yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz





