Bugün çocukların günü!

T24

Büyüyünce pilot olacaklar



Türk Hava Kurumu (THK), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında bir ilke imza atarak, pilot olmak isteyen iki çocuğun hayalini gerçekleştirdi.THK, “Gelecekte hangi mesleği yapmak istersin” sorusuna “pilotluk” yanıtı veren iki çocuğa üzerlerinde isimleri yazan uçuş tulumlarını giydirerek, THK pilotları ile birlikte gökyüzünün maviliklerine yükselme olanağı sağladı. Emre Ban ve Rozalin Bürke, THK’de düzenlenen törenin ardından uçaklarına binerek pilot abileriyle birlikte havalandı.