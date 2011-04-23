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Bugün çocukların günü!

Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı herkese kutlu olsun...

23 Nisan 2011 03:00

T24 - Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı herkese kutlu olsun.TBMM Genel Kurulu, açılışının 91’inci yıldönümü nedeniyle bugün saat 14.00’te özel gündemle toplanacak.


Büyüyünce pilot olacaklar 

Bugün çocukların
Türk Hava Kurumu (THK), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında bir ilke imza atarak, pilot olmak isteyen iki çocuğun hayalini gerçekleştirdi.

THK, “Gelecekte hangi mesleği yapmak istersin” sorusuna “pilotluk” yanıtı veren iki çocuğa üzerlerinde isimleri yazan uçuş tulumlarını giydirerek, THK pilotları ile birlikte gökyüzünün maviliklerine yükselme olanağı sağladı. Emre Ban ve Rozalin Bürke, THK’de düzenlenen törenin ardından uçaklarına binerek pilot abileriyle birlikte havalandı.  



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