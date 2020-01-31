Bugün Britanya'nın Avrupa Birliği'ndeki son günü

T24 Dış haberler

Britanya uzun ve sancılı Brexit sürecinden sonra bugün yerel saat ile saat 23:00'da 1973'den bu yana üyesi olduğu Avrupa Birliği'nden resmi olarak ayrılacak.

Britanya halkı bundan bin 318 gün önce yapılan referandumda küçük bir farkla Avrupa Birliği'nden ayrılma yönünde karar aldı. Yapılan görüşmeler sonucu ülkenin ilk olarak 29 Mart 2019'da AB'den ayrılması konusunda mutabık kalındı, daha sonra Britanya'nın bir Brexit anlaşması konusunda uzlaşamaması sonucunda Brexit üç defa ertelendi.

Brexit sürecinde Britanya üç farklı başbakan tarafından yönetildi. Referandum kararını alan David Cameron, AB'de kalmayı destekleyen kampta yer almış, aksi karar çıkınca Brexit sürecini başka birinin yönetmesi için istifa etmişti. Muhafazakar Parti içinde yapılan seçimler sonucunda Theresa May partinin ve dolayısıyla Britanya'nın yeni başbakanı oldu. Kabinesi istikrar sağlayamayan ve sunduğu Brexit anlaşması üç defa reddedilen May de geçen sene istifa etti. Brexit'i sonunda gerçekleştiren başbakan Boris Johnson oldu, ancak o da karşılaştığı zorluklar sebebiyle genel seçime gitmek durumunda kaldı.

Bugün Britanya'da saat 22:00'de Londra'daki başbakanlık konutu '10 Numara'ya geri sayım saati yansıtılacak. Ayrılma saati Brüksel'de gece yarısına denk geldiği için Britanya saatiyle 23:00 olarak belirlendi.