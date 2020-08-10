Bugün Antalya'ya toplam 23 bin Rus turist gelmesi bekleniyor

Turizm kenti Antalya’ya ilk Rus uçağının gece yarısı 519 yolcusuyla inmesinin ardından aralıklarla uçaklar inmeye devam etti. Rus şarkıları ve dans gösterileriyle karşılanan binlerce turist, kayıt gişeleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Bir günde kente Rusya’nın farklı kentlerinden 70 uçakta, 23 bin turistin gelmesi bekleniyor.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle mart ayında Rusya ile durdurulan uçuşlar, 1 Ağustos'tan itibaren İstanbul ve Ankara'ya, bugün itibariyle de Antalya, Dalaman ve Bodrum'a başladı.

Kontrollü sosyal hayata geçilmesi sonrası, Rusya’nın Moskova Sheremetyevo Havalimanından havalanan uçak saat 03.25’te 519 yolcusuyla Antalya Havalimanı Dış Hatlar 2 Terminaline iniş yaptı. İlk uçağın ardından Rusya’nın farklı kentlerinden uçaklar gelmeye devam etti.

Uçaktan inen turistlerin havalimanı içinde termal kameralarda ateşleri ölçüldü, maske ve sosyal mesafe kuralına uymaları noktasında uyarıldı. Yine aynı kurallar çerçevesinde bagajlarını alan Rus turistler gelen yolcu bölümünden dışarı çıktı.

Tur firmaları ve acentelerin bulunduğu alana gelen Rus turistler uzun kuyruklar oluşturdu. Bir grup dansçı ise Rus müzikleri eşliğinde dans gösterisi yaparak turistleri karşıladı.

Tur gişeleri önünde kayıt işlemlerini yaptıran turistler daha sonra kendilerini bekleyen otobüslerine geçti. Genelde turistlerin aile oldukları gözlemlendi.

Bugün Antalya’ya Rusya’dan 70 uçuş gerçekleşeceği öğrenildi. Moskova’dan 51, St. Petersburg'tan 10 ve Rostov’dan 9 uçak Antalya’ya gelecek. Bu uçuşlarla birlikte kente ilk günde 23 bin Rus turistin gelmesi bekleniyor.